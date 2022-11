Signo 20/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (20/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Cuide das pessoas à sua volta, ariano. É preciso buscar equilíbrio, sendo realista e justo com quem merece contrapartida.

Touro (21/04 - 20/05)

Cuide da sua rotina e alimentação, taurino. Aproveite o fim de semana para investir um pouco mais em você.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O fim de semana favorece os programas leves e agradáveis, seja com a família ou com um toque romântico. Invista em atividades lúdicas.

Câncer (21/06 - 22/07)

O astral incentiva atividades em casa, canceriano. Receba as pessoas mais íntimas e cuide de você.

Leão (23/07 - 22/08)

Com a mente bastante agitada, o astral favorece os contatos, as boas conversas e também as atividades intelectuais, leonino. Só evite falar demais.

Virgem (23/08- 22/09)

Faça atividades prazerosas e que, no entanto, não custem muito caro, virginiano. Cuide de você e do seu bolso ao mesmo tempo.

Libra (23/09 - 22/10)

Você está magnético, libriano. O dia pede mais atenção ao entorno. Cuide-se e aplique a intuição da melhor forma.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Olhe para dentro e cuide da sua saúde psíquica, escorpiano. Aliás, o fim de semana ajuda você a cuidar da sua espiritualidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja com os amigos, mas preste atenção nos detalhes, sagitariano. É preciso dar atenção para quem realmente merece.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite a pausa semanal para fazer planos, capricorniano. O fim de semana ajuda você a se organizar para o que está por vir.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja aberto ao aprendizado, aquariano. É hora de investir em conhecimento, abrindo-se para diferentes opiniões e pontos de vista.

Peixes (20/02 - 20/03)

O céu traz bastante profundidade para você, pisciano. Reflita e vire páginas, vencendo medos. É preciso desapegar para viver o novo.