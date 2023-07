Signo 20/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (20/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Caro ariano, busque ser disciplinado em suas ações, mas evite cair no excesso de controle. Perceba o que precisa ser feito sem se prender em detalhes minuciosos.

Touro (21/04 - 20/05)

Querido taurino, faça as coisas ao seu modo, mas tenha cautela para não se tornar impositivo. É importante expressar-se com habilidade e diplomacia.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Prezado geminiano, dedique atenção à sua intimidade e às pessoas ao seu redor. Preserve sua privacidade, valorizando os momentos com aqueles que são importantes para você.

Câncer (21/06 - 22/07)

Carinhoso canceriano, fale o que pensa sem se preocupar demasiadamente com a opinião alheia. Seja autêntico, mas com sensibilidade e empatia.

Leão (23/07 - 22/08)

Querido leonino, mantenha o foco em suas metas. Evite ser perfeccionista, especialmente no que diz respeito às finanças. Aprenda a administrar seus recursos com sabedoria.

Virgem (23/08 - 22/09)

Energético virginiano, você possui grande capacidade de realização. Porém, não esqueça de olhar para suas necessidades pessoais enquanto avança em seus projetos.

Libra (23/09 - 22/10)

Querido libriano, antes de agir, reflita sobre suas decisões. Respeite sua intuição e permita que insights espontâneos guiem suas escolhas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Caro escorpiano, pense no futuro e planeje suas ações. No entanto, evite se desconectar do presente, mantendo-se atento ao que está temporariamente ao seu redor.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Ousado sagitariano, é hora de ser o protagonista de sua própria vida. No entanto, evite exagerar em ideias excêntricas e mantenha os pés no chão.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Estimado capricorniano, os temas intelectuais são favoritos para você. Contudo, procure evitar ideias fixas e dogmáticas, mantendo-se aberto ao aprendizado contínuo.

Aquário (21/01 - 19/02)

Inovador aquariano, busque se renovar internamente e se libertar do que não mais lhe sirva. Vire páginas e abrace novas oportunidades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Querido pisciano, seus relacionamentos são de grande importância neste momento. Dedique-se a dialogar e construir novas experiências com as pessoas ao seu redor.