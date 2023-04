Signo 20/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (20/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Fortaleça os vínculos importantes em sua vida, amplie suas relações e tome decisões importantes. A confiança e o carinho irão acalmar o seu coração. Um convite de prestígio poderá incentivá-lo a fazer mudanças em sua carreira.

Touro (21/04 - 20/05)

Conexões internacionais com pessoas queridas ou com mestres e autoridades poderão expandir sua visão. Participe de eventos, planeje viagens e renove seus sentimentos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aproveite um projeto, inicie uma nova atividade e incorpore novos hábitos. Uma proposta de longe, um convite inesperado ou uma resposta positiva poderão animar o clima.

Câncer (21/06 - 22/07)

Antigos padrões emocionais serão transformados, tornando seus relacionamentos e vida íntima mais leves. Uma viagem a dois poderá ser decidida no impulso. Este é também um bom momento para conexões internacionais.

Leão (23/07 - 22/08)

Assuntos do coração, dos filhos e projetos autorais estarão em destaque. Dê mais espaço para sua vida pessoal, para o prazer e aproveite momentos únicos. Reformulações na rotina e no trabalho irão trazer mais leveza.

Virgem (23/08 - 22/09)

Fase de reorganização pessoal. Você poderá finalizar um contrato e iniciar outro com melhores condições. Aproveite também para ficar por dentro de novas tecnologias.

Libra (23/09 - 22/10)

Resgate do passado e planos da vida familiar irão animar o clima. Eleve a sua autoestima e realize um sonho. Você contará com apoios importantes para dar uma virada na sorte e viver com mais conforto.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Negocie um contrato de trabalho com calma. O que parecia impossível poderá se concretizar com um empurrãozinho do destino. Há cheiro de novidade no ar!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Evite discussões de trabalho ou retomada de uma atividade que estava pausada poderão agitar o clima. O dia anuncia novidades estimulantes, mais segurança nas decisões e maior estabilidade financeira.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você poderá finalizar um negócio imobiliário e fortalecer as bases materiais e afetivas. Renove seus espaços, dê leveza às estruturas e ganhe mais mobilidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Os negócios estarão aquecidos. Impulsione novos projetos, empreenda ou decida investimentos. O dia trará soluções financeiras e concretizações. Fique atento às oportunidades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você poderá firmar um contrato de longa duração e garantir maior estabilidade no trabalho. Aproveite as promoções e faça boas compras. A casa ficará mais bonita com um toque de arte na decoração.