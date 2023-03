Signo 20/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (20/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Há um alinhamento anual entre o Sol e Netuno, que serve como um lembrete para que você explore sua intuição. Atividades imaginativas ou criativas podem parecer mais atraentes. Talvez você esteja fazendo um sacrifício pessoal ou ajudando alguém.

Touro (21/04 - 20/05)

Com o alinhamento de Netuno e o Sol, este pode ser um dia de iluminação ou ilusão, despertando desejos de conexão em um nível mais profundo com parentes, amigos ou até mesmo a alma. Talvez você esteja cuidando de outras pessoas ou buscando apoio.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

As influências astrológicas de hoje podem levá-lo a planejar ou sonhar com sua carreira ou objetivos de longo prazo. Fazer as pazes com o passado pode ajudar a esclarecer suas ambições. Você pode preferir olhar para o quadro geral em vez de se preocupar com problemas menores.

Câncer (21/06 - 22/07)

O alinhamento anual do Sol e Netuno pode encorajar a fantasia e a imaginação extras hoje. Este trânsito promove a liberação de tensão e ressentimento, incentivando a adoção da compaixão.

Leão (23/07 - 22/08)

Com o alinhamento anual do Sol e Netuno, seus anseios e necessidades espirituais mais idealistas podem ser iluminados, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos. Se você estiver sentindo falta de conexão em um nível mais íntimo, isso pode ser acentuado.

Virgem (23/08 - 22/09)

O alinhamento Sol-Netuno de hoje amplifica temas de imaginação, sonhos e criatividade. Você pode ver as coisas e as pessoas sob uma nova luz. Esteja atento a situações ou pessoas que podem drenar sua energia esta semana, pois há uma tendência de ser mal interpretado pelos outros em relação às suas palavras ou ações.

Libra (23/09 - 22/10)

Com o alinhamento anual Sol-Netuno em seu setor de trabalho e saúde, você pode sentir uma forte necessidade de algo novo e revigorante em sua vida. É hora de colocar sua imaginação em uso prático e explorar novas possibilidades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O alinhamento anual Sol-Netuno amplia seus sonhos e desejos, mas também pode trazer sentimentos de saudade e necessidades negligenciadas. Preste atenção às suas necessidades específicas e trabalhe para realizá-las.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Hoje é um bom dia para dedicar atenção especial ao seu mundo interior e resolver questões domésticas ou redesenhar algo de baixo para cima. Este é um momento propício para trabalhar em projetos criativos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O alinhamento anual Sol-Netuno o encoraja a se conectar com suas necessidades e sonhos espirituais. Concentre-se em encontrar um senso de propósito mais forte em suas atividades diárias e aprendizado. A criatividade é importante agora.

Aquário (21/01 - 19/02)

Hoje é um bom momento para se conectar com seus sonhos, fantasias e ideais. Preste atenção às áreas que você negligenciou ou se sente desapontado para obter uma visão completa e planejar mudanças positivas.

Peixes (20/02 - 20/03)

As energias de hoje enfatizam seu signo e planeta regente, Netuno, dando-lhe um impulso positivo e otimista. Sua aura agradável atrai os outros, tornando-o querido e apreciado. Aproveite este momento para se conectar com os outros.