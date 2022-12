Signo 19/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (19/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana retoma agitada com forte tendência a ansiedade. Trabalhe mais a respiração e a paciência. O tempo também é de oportunidade para conexão aos seus e de mostrar ser mais produtivo nos contatos. Siga a intuição, e realize seus desejos. Amor em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Esta reta de finalde ano lhe trará uma forte necessidade de autocuidado. Aproveite para marcar exame médico ou disciplinar hábitos, como a alimentação. Tente deixar um tempinho paraa atividade física na rotina.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

ótimo momento para firmar acordos, conseguir novos clientes e deixar com que as novidades entrem na sua rota. Permita-se viver o novo. Antigas iniciativas no trabalho darão resultado. Amor com sonhos e mais cumplicidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

O amor continua em alta. Deixe o caminho livre para viver o que mais você almejou nos últimos tempos. Se estiver só, alguém especial entrará no radar. Paixão e prazeres estarão de volta nesta fase. Reinvente a vida e alargue horizontes.

Leão (23/07 - 22/08)

Você viverá, a partir de hoje, uma nova fase na vida, com harmonia nas relações de trabalho, sucesso e expansão profissional. Esse é um tempo de colocar as ideias para fora e aceitar o que o universo emana.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ligue o radar nas oportunidades, vuirginiano. Hoje será um bom dia para virar a página para burocracias! Estabeleça estratégias. Inove ao lançar projetos. Cuide mais de você e dos seus. Ganhe espaço e notoridade. O dia também será oportuno para brilhar, ganhar maior popularidade e projeção.

Libra (23/09 - 22/10)

Espere por uma promoção ou proposta financeira irrecusável. O dia trará soluções de trabalho e oportunidades de mudança. Uma promoção estará a caminho.tome decisões de vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O amor continua no ar! Em uma relação já existente, será hora de resolver diferenças, expor os sentimentos com emoção e aumentar o entendimento. Sintonia com irmãos. Fase de decisões familiares.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Estudos continuam sendo beneficiados. Você pode optar por aprimorar um novo idioma. Além disso, mudanças na equipe ou de ambiente são esperadas nesta fase que será favorável a novas amizades e ao ingresso num grupo influente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro. Um projeto da casa terá andamento positivo. Encontre boas soluções e concretize um sonho.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aprofunde amizades e saiba em quem confiar. Ótimo momento para firmar parcerias, alianças e associações. Em uma relação já existente, será hora de resolver diferenças, expor os sentimentos com emoção e aumentar o entendimento.

Peixes (20/02 - 20/03)

Relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta fase. Amplie sua rede social e atraia bons negócios. Lindo momento para resolver assuntos do coração e movimentar a vida.