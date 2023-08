Signo 19/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (19/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Sinta-se empolgado e cheio de energia, ariano. Aproveite este momento para abordar sua saúde de maneira abrangente.

Touro (21/04 - 20/05)

Dedique um tempo a si mesmo, taurino. Enfrente as situações com bom humor e explore pequenos prazeres.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Priorize o autocuidado e mantenha a serenidade, geminiano. Mesmo em um dia agitado, dê atenção às suas necessidades pessoais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Com sua mente fervilhando de ideias, atenção para manter o foco, canceriano. Concentre-se!

Leão (23/07 - 22/08)

Desfrute de atividades prazerosas sem comprometer suas finanças, leonino. Este é um momento para cuidar de suas finanças.

Virgem (23/08 - 22/09)

Reserve um tempo para cuidar de si mesmo e também para aprimorar sua aparência, virginiano. Fortaleça sua autoconfiança.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo após uma semana cansativa, mantenha seu astral elevado, libriano. Cultive sua espiritualidade e energia.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Embora cheio de planos, foque-se melhor, escorpiano. Não deixe de viver o presente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mostre sua liderança com sabedoria e carisma, sagitariano. Aproveite para exibir seus talentos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Seja flexível ao considerar diferentes perspectivas, capricorniano. Expanda seus horizontes.

Aquário (21/01 - 19/02)

Compartilhe suas questões íntimas com confiança, aquariano. Distinga o que precisa ser preservado e o que deve ser renovado.

Peixes (20/02 - 20/03)

Construa parcerias produtivas e valorize boas companhias, pisciano. Esteja aberto a trocas positivas.