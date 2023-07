Signo 19/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (19/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Neste momento, ariano, é fundamental que você se expresse, mas também preste atenção aos detalhes ocultos nas situações. Busque espaço para ser autêntico ao lado daqueles que realmente aceitam você como é.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, mergulhe em uma jornada interna para se entender melhor. Encontre um ambiente seguro e confortável onde possa manifestar seus desejos de forma genuína.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje promete clareza de ideias, geminiano. Direcione seus pensamentos com determinação para alcançar seus objetivos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, é hora de concentrar seus esforços no que realmente importa. Deixe de lado a dispersão e foque no que é valioso para você.

Leão (23/07 - 22/08)

Sua criatividade está em alta, leonino, e você tem insights poderosos. Procure compreender seus sentimentos e siga em frente com confiança.

Virgem (23/08 - 22/09)

Preste atenção aos seus sonhos e ao que seu inconsciente está lhe dizendo, virginiano. Esteja atento aos detalhes sutis ao seu redor.

Libra (23/09 - 22/10)

Seja seletivo nas companhias e faça um filtro nas informações que recebe, libriano. O momento pede por amizades autênticas e genuínas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Este é um dia favorável para tomar iniciativas que o levem rumo ao futuro, escorpiano. Exerça sua liderança com inspiração e pioneirismo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Antes de tomar decisões radicais, sagitariano, compreenda bem o que está acontecendo ao seu redor. Seja tolerante e aberto a diferentes pontos de vista.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Olhe para dentro de si mesmo, capricorniano, e esteja disposto a virar novas páginas. É hora de desapegar do passado e mudar padrões psíquicos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Procure ponderar diferentes pontos de vista, aquariano. O dia pede por mais compreensão e empatia em suas relações.

Peixes (20/02 - 20/03)

Organize sua agenda e cuide de sua saúde, pisciano. Evite assumir tarefas desgastantes sem estar devidamente preparado para elas.