Signo 19/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (15/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Gerencie seu tempo de forma a encontrar prazer e alegria sem ter que forçar essas condições da realidade ou de outras pessoas.

Touro (21/04 - 20/05)

Embora as pessoas apreciem a tranquilidade, na prática, quando há calma, alguém sempre acaba iniciando um conflito sem sentido. É assim que as coisas acontecem.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Muitas palavras podem ser ditas, mas no final, nada interessante surge delas. É uma questão de selecionar as ideias e começar a filtrá-las.

Câncer (21/06 - 22/07)

Muitas coisas estão ao seu alcance e são suficientes para trazer a segurança que sua alma precisa agora. Então, busque o que está próximo, em vez de procurar longe.

Leão (23/07 - 22/08)

Dê um passo adiante que tenha efeitos organizadores. Não se trata apenas de demonstrar sua autonomia e independência, mas sim de iniciar um jogo que beneficie a todos, usando essas virtudes.

Virgem (23/08 - 22/09)

Descanse o máximo que puder, mas não espere que a realidade ao seu redor facilite isso, pois provavelmente será o contrário. Portanto, seu descanso dependerá de sua própria vontade.

Libra (23/09 - 22/10)

Com um pouco de ajuda dos amigos, tudo se torna mais alegre, leve e divertido. No entanto, com o mundo como está, assustando as pessoas, elas se escondem com medo de que o céu caia sobre suas cabeças.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Saia da rotina, pois embora seja uma possibilidade, não seria uma escolha sábia diante do desejo de fazer algo diferente, algo que quebre a monotonia e estimule o entusiasmo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Ouça uma boa história que faça sua alma refletir sobre a grandeza da vida e o quão insignificantes são as atitudes cotidianas que adotamos. Reflita sobre essas questões.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tudo está bem ao seu redor, mas quando um sentimento de desconforto surge em sua alma, esse sentimento acaba dominando o cenário e empurrando tudo o mais para o segundo plano.

Aquário (21/01 - 19/02)

Mesmo que você tenha boas intenções, isso não garante que as pessoas acolherão com amor o que você oferece, pois algumas delas podem se mostrar desafiadoras e resistentes sem motivo aparente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Resistir ao que você inevitavelmente terá que fazer é como fazer birra, resistindo a uma realidade que acontecerá de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde.