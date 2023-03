Signo 19/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (19/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de encontrar equilíbrio entre aventura e descanso, se concentrar no crescimento pessoal e ter cuidado com atitudes impulsivas.

Touro (21/04 - 20/05)

Limpe as mágoas e siga em direção ao seu propósito verdadeiro, aproveite para cuidar de si mesmo, mas tenha cuidado com o ciúme e a vontade de controlar os outros.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Questione suas crenças e valores, se concentre no desenvolvimento pessoal e tome cuidado com a impulsividade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Deixe para trás pessoas e situações que não estão mais alinhadas com seu propósito, invista na sua autoestima e autocuidado e tenha cuidado ao finalizar ciclos.

Leão (23/07 - 22/08)

Encontre equilíbrio entre o trabalho e o descanso, deixe hábitos e comportamentos que não ajudam em seu bem-estar e invista em bens materiais e experiências que proporcionem conforto e lazer.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ressignifique seus medos e inseguranças, se concentre em se expressar de forma autêntica e aproveite a inspiração e criatividade no trabalho.

Libra (23/09 - 22/10)

Reflita sobre o que causa incômodos diários e busque novas formas de se conectar com as pessoas que você ama, dedique-se a relacionamentos duradouros e busque prazer em atividades que proporcionem conforto e tranquilidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Encontre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, conecte-se com seus valores e princípios, tome cuidado com ilusões e expectativas irreais e tenha diálogo e confiança nos relacionamentos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A Lua chama para crescimento pessoal e equilíbrio entre obrigações e descanso. Vênus em Touro traz estabilidade e segurança nas finanças e carreira.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide de seu bem-estar emocional e aprimore habilidades de liderança e comunicação.

Aquário (21/01 - 19/02)

Liberte-se do que está limitando sua liberdade de expressão, Vênus traz estabilidade financeira. Desfrute das coisas simples da vida.

Peixes (20/02 - 20/03)

Avalie o que aprendeu neste ciclo lunar e integre em sua vida diária. Expanda seus horizontes e conecte-se com sua espiritualidade e intuição.