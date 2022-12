Signo 18/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (18/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje é um bom dia para o autocuidado. Só evite perder tempo e energia com discussões que não levam a nada. Epere por novidades e possibilidade de reencontros. Nõa prolongue respostas que são urgentes. Se dê mais momentos de lazer e descanso.

Touro (21/04 - 20/05)

O fim de semana será de alinhamento por necessidades básicas. Olhe mais para o seu interior e perceba o que é preciso mudar ou melhorar. Ajude mais e esteja disponível para quem precisar pedir ajuda. A saúde também vai lhe exigir cuidados.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O domingo será oportuno para revigorar a energia e botar os planos para a virada do ano no papel. Não se deixe abater pelas distrações, cheque e programe a rotina da semana e evite esquecimentos.

Câncer (21/06 - 22/07)

É provável que você ainda fique atolada nos afazeres. Tente organizar tudo em listas. Delegue prioridades. O dia também será favorável para as relações sociais e integração com a equipe. Bom também para marcar presença nas redes e ampliar amizades.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de você se colocar no lugar do outro e trabalhar mais o seu lado empático. Reorganize a energia interior e visualize o futuro de onde quer chegar. Converse com a família sobre mudanças e novos planos. Você sentirá uma forte necessidade de aprofundar vínculos e fazer novas alianças profissionais.

Virgem (23/08 - 22/09)

Não dê garantias se você não pode cumprir. Hoje, a recomendação dos astros, é para você focar em resoluções práticas. É preciso se movimentar rumo aos seus sonohos. Planos de viagem em família e junto ao par se tornarão mais viáveis.

Libra (23/09 - 22/10)

Um reencontro especial despertará seus melhores sentimentos. A fase será de emoção e entrega. Permita-se se inspirar em passos maiores na carreira. Investimentos poderão mudar. Continue na fase de desapego.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje será um incrível dia para passeio e encontros com amigos, principalmente aqueles que não são vistos tão frequentemente. Deixe um tempo, ainda, para resolver assuntos do coração e movimentar a vida. Se estiver só, um envolvimento que terá tudo para dar certo, começará com conversa divertida e inteligente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não gaste além do que necessário. Esta será uma fase para encerrar dívida ou despesa. Com Vênus em seu signo, sua beleza, carisma e encantos estarão em destaque. Firme novos relacionamentos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tente reservar mais tempo para você nos próximos dias. Conquiste espaço e notoridade com os seus. Dedique-se mais tempo aolar e as conquistas pessoais. A fase será de sucesso profissional e financeiro. Espere por maior estabilidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Projeto de vida e plano de carreira poderão mudar. Uma proposta atraente dará no que pensar. Você poderá iniciar um empreendimento, ou dar nova versão a um antigo projeto e aumentar os rendimentos. Metas e prazos serão revistos, com Mercúrio retrógrado. Respostas poderão atrasar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mudanças internas lhe garantirão mais leveza à vida. Cerque-se pessoas boas. Permita-se viver em meio à coragem e a felicidade. Escolhas seguirão critérios exigentes. Poder de influência em alta! Ganhe relevância.