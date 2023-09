Signo 18/09: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (18/09) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje você terá uma grande dose de energia para buscar equilíbrio na vida a dois. No entanto, é importante ter cuidado para não exagerar e respeitar os limites do seu parceiro ou parceira. Portanto, esteja atento a essas questões e demonstre consideração pelas vontades do outro.

Touro (21/04 - 20/05)

Neste período, você estará mais sensível às circunstâncias que envolvem sua vida. Isso pode levar a sentimentos de angústia, confusão e dificuldade em pensar com clareza, o que, por sua vez, pode afetar sua saúde e vitalidade. Portanto, para lidar com essas situações de forma mais eficaz, é aconselhável que você abrande o ritmo, organize seus sentimentos e cuide de sua energia e espiritualidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Para equilibrar as energias e perceber a origem dos sentimentos incômodos, tente entrar em contato com o seu inconsciente. Isso poderá ser feito por meio da terapia, das artes e da espiritualidade. No ambiente familiar, esta fase será desafiadora para a comunicação. Além disso, situações mal resolvidas poderão vir à tona.

Câncer (21/06 - 22/07)

Apesar de seu esforço para esclarecer sua relação com o passado, é possível que você se depare com situações desconfortáveis, o que pode tornar tudo um tanto confuso e obscuro. Durante este período, segredos e mentiras podem vir à tona, potencialmente causando turbulências nas relações familiares. Tente considerar a possibilidade de que nenhum dos envolvidos esteja conseguindo pensar e agir com clareza.

Leão (23/07 - 22/08)

Os seus sentimentos, em geral, podem interferir em seus planos, causando cansaço e exaustão. Portanto, se você pretende iniciar um novo estudo, pode ser uma boa ideia focar em temas relacionados às artes ou à espiritualidade. Por fim, evite se envolver em negociações, pois há uma tendência a se iludir.

Virgem (23/08 - 22/09)

É importante agir com clareza e cautela, evitando passos incertos que só consumiriam sua energia e causariam confusão. Por último, este período pode trazer um aumento na autocobrança e na autocrítica. Portanto, lembre-se de ser gentil consigo mesmo e respeitar o seu próprio ritmo.

Libra (23/09 - 22/10)

De maneira geral, este período pode deixá-lo mais vulnerável, levando a avaliações distorcidas das situações. Portanto, não se deixe levar pela primeira impressão de um acontecimento. Em vez disso, reflita profundamente e espere até que se sinta mais confiante e seguro em suas ações e decisões.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Período de crescimento profissional em vista. Este será um momento altamente propício para estabelecer sólidas parcerias no âmbito corporativo, ganhar reconhecimento e experimentar um aumento considerável em sua renda. Além disso, a semana se mostrará favorável para redescobrir o prazer em sua carreira atual ou iniciar um novo emprego que instigue paixão e entusiasmo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você estará repleto de energia e determinação para perseguir suas metas profissionais. Durante este período, há uma boa chance de ganhar maior reconhecimento e destaque no trabalho. Você demonstrará coragem ao superar os medos que anteriormente o impediam de agir. No entanto, é importante estar ciente de que essa intensa energia pode levar a um excesso de competitividade, desencadeando conflitos, disputas, impaciência e até mesmo agressividade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Nesse cenário, é aconselhável olhar para dentro de si em busca das respostas necessárias, evitando tomar decisões cruciais ou iniciar novos empreendimentos no momento. Isso ocorre porque existe a possibilidade de confundir seus desejos ou ser influenciado por terceiros, afastando-se do seu verdadeiro caminho. Portanto, reserve um tempo para a introspecção antes de seguir adiante.

Aquário (21/01 - 19/02)

No amor, é possível que você vivencie um período mais tranquilo. Durante esse tempo, você terá a oportunidade de desfrutar de momentos harmoniosos ao lado de seu parceiro e demonstrará maior facilidade em compreender as necessidades do outro.

Peixes (20/02 - 20/03)

Apesar de seus esforços e dedicação na busca pelo equilíbrio no âmbito emocional, é fundamental que você permaneça atento. Isso ocorre porque há uma tendência a criar expectativas ilusórias em relação ao outro e a se enganar facilmente diante de algumas situações. Portanto, evite acreditar de imediato em suas primeiras impressões e direcione seu foco para o interior, a fim de compreender seus sentimentos de forma mais profunda.