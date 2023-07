Signo 18/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (18/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Faça valer seus talentos e aja de acordo com seus valores, arianos! É hora de fazer acontecer, do seu jeito, mas utilizando seu carisma de forma inteligente para alcançar seus objetivos.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurinos, olhem para dentro e entendam suas questões mais íntimas e profundas. Priorizem cuidar da família e das pessoas próximas, pois isso gera equilíbrio emocional.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminianos, sejam mais criteriosos e seletivos com suas palavras. O céu pede mais troca e escuta atenta nas suas emoções sociais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cancerianos, identifiquem suas prioridades e mantenham o foco. O momento é propício para cuidar das finanças e fazer uma boa gestão material.

Leão (23/07 - 22/08)

Leões, vocês estão cheios de energia e magnetismo, mas cuidado com possíveis distrações. Utilizem sua intuição para tomar a iniciativa e alcançar seus objetivos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Virginianos, busquem o bem-estar de forma ampla, incluindo atenção à espiritualidade e aspectos sutis da vida.

Libra (23/09 - 22/10)

Librianos, usem sua diplomacia e habilidade social para circular em diferentes ambientes. Apenas tenha cautela para não se expor em excesso.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Escorpianos, foquem no futuro e organizem seus planos mais ambiciosos. É hora de colocar em prática suas ambições.

Sagitário (22/11 - 21/12)



Sagitarianos, estejam abertos a diferentes opiniões e busquem respostas profundas por meio do conhecimento e da consciência.

Capricórnio (22/12 - 20/01)



Capricornianos, não tenham medo de virar páginas em suas vidas. Identifiquem o que é essencial e deixem para trás o que não agrega valor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aquarianos, estejam abertos ao diálogo e a diferentes visões. Evitem se abortar com pequenas diferenças e foquem em construir conexões.

Peixes (20/02 - 20/03)

Piscianos, mesmo em um cenário confuso, tornem o dia produtivo. Valorize o trabalho em equipe e compartilhem tarefas para alcançar seus objetivos.