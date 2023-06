Signo 18/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia desta sexta-feira (15/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite a oportunidade para se comunicar de forma empática e objetiva, áries. Seja claro em suas palavras, ao mesmo tempo em que acolhe os sentimentos dos outros.

Touro (21/04 - 20/05)

Utilize sua energia e recursos de maneira estratégica, taurino. Olhe para o futuro e direcione seus esforços para alcançar seus objetivos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Faça uso de sua sensibilidade para tomar decisões, geminiano. Tenha iniciativa, mas também esteja sintonizado com sua intuição ao escolher o caminho a seguir.

Câncer (21/06 - 22/07)

Sua sensibilidade está intensa, canceriano. Tire um tempo para descansar a mente e reservar momentos relaxantes apenas para você.

Leão (23/07 - 22/08)

Sinta-se à vontade para socializar, leonino. Aproxime-se das pessoas queridas, mas esteja atento para não buscar validação excessiva por possíveis carências emocionais.

Virgem (23/08 - 22/09)

Mantenha a racionalidade para manter relacionamentos saudáveis, virginiano. Aja em conjunto, utilizando seu carisma e liderança para construir harmonia.

Libra (23/09 - 22/10)

Dedique-se ao conhecimento e à reflexão, libriano. Busque referências que o auxiliem a tomar decisões acertadas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Este é o momento de virar páginas sem medo, escorpiano. Explore a profundidade e tenha um olhar perspicaz para questões sutis em sua vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Pratique a colaboração e o diálogo, sagitariano. Compartilhe suas vontades e necessidades com as pessoas ao seu redor, fortalecendo suas relações.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Trabalhe em equipe, capricorniano. Una-se às pessoas ao seu redor para atuar de forma colaborativa e alcançar melhores resultados.

Aquário (21/01 - 19/02)

Divirta-se e dedique tempo ao lazer, aquariano. Atenda às suas necessidades de descanso e diversão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Após uma semana agitada, dê atenção aos assuntos domésticos, pisciano. Esteja mais presente nas relações e temas íntimos em sua vida.