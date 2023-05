Signo 18/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (18/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Os astros incentivam mudanças no estilo de vida e investimentos no seu futuro. Relacionamentos profissionais serão fortalecidos e motivarão novas conquistas.

Touro (21/04 - 20/05)

Ganhe prestígio e reconhecimento. As responsabilidades no trabalho e com a saúde aumentarão, exigindo determinação.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É hora de encerrar antigas dinâmicas e embarcar em uma fase de maior compreensão e prazer no amor. O casamento, as associações e as parcerias serão áreas beneficiadas pela influência de Júpiter.

Câncer (21/06 - 22/07)

Semana de confiança e a satisfação nos relacionamentos. Esteja aberto a aprender com novas referências. Um relacionamento que comece nessa fase tem todas as chances de se tornar estável e duradouro.

Leão (23/07 - 22/08)

Mantenha-se atento às oportunidades de expansão no trabalho. Sua criatividade, entusiasmo por novos projetos, brilho e animação estarão em alta. O dia trará exposição e um poder de conquista ampliado.

Virgem (23/08 - 22/09)

Questões do coração também estarão presentes e podem acelerar mudanças e decisões na sua vida. Compartilhe confidências e consolide um relacionamento especial. Emoções intensas marcarão os encontros de hoje.

Libra (23/09 - 22/10)

A sorte está lançada! Você poderá encontrar soluções inesperadas para recuperar perdas e redefinir seus investimentos. É hora de revisar valores, desenvolver ideias, criar projetos e reinventar sua vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Assuntos relacionados à família e à moradia exigirão uma análise mais profunda. Perdoe o passado, cure mágoas e aumente a satisfação e o prazer no amor. Aproxime-se dos filhos ou planeje uma gravidez.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Um diálogo aberto com a família ou pessoas próximas trará tranquilidade. Conte com o apoio de entes queridos para construir bases mais sólidas para o futuro.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Se estiver pensando em mudar de casa ou emprego, encontrará condições favoráveis. As conversas de hoje esclarecerão dúvidas e trarão decisões importantes relacionadas ao trabalho e ao seu projeto de vida. Conforto e segurança estão à sua frente!

Aquário (21/01 - 19/02)

As despesas podem aumentar, então evite gastar dinheiro por impulso se não quiser ultrapassar o orçamento. Assuntos financeiros estarão em destaque. Conte com um maior poder de negociação e maior mobilidade.

Peixes (20/02 - 20/03)

A partir de hoje, Júpiter ampliará as comunicações e os contatos, além de incentivar o estudo de idiomas e cursos de atualização. Renove seus conceitos e brilhe nas reuniões de trabalho!