Signo 18/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (18/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

A semana trará conversas motivadoras, trocas de confidências e um passo maior na carreira. Conte com ótimo desempenho em reuniões, entrevistas e apresentações.

Touro (21/04 - 20/05)

Novas relações chegarão para ficar, amplie sua rede e aprenda com outras referências. Conquistas e vitórias estão pela frente. Amplie os horizontes.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Espere uma semana com oportunidades de trabalho e crescimento financeiro. Conquiste novos espaços, fortaleça sua reputação e aproveite para aprovar projetos, estudar, participar de concursos e elevar seus padrões.

Câncer (21/06 - 22/07)

Elimine velhas angústias e dê mais leveza às suas relações. Encontros de prestígio abrirão portas para o futuro, então planeje uma viagem especial. Você está indo no caminho certo.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana será agitada e com muitas novidades de trabalho. Conte com mais organização e estratégias certeiras, criatividade e animação não faltarão.

Virgem (23/08 - 22/09)

A vida ficará mais gostosa com novas atividades e prazeres diferentes, então invista em seu bem-estar e reformule seus hábitos. Sua saúde será prioridade.

Libra (23/09 - 22/10)

O tempo tem sido bom com você! É hora de encontrar seu lugar nesta semana, fortalecendo vínculos familiares e realizando seus desejos de conforto. Coragem!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Decisões da vida íntima e planos de longo prazo trarão mais segurança em relacionamentos amorosos. Se estiver solteiro, alguém chegará para ficar. Parcerias de trabalho também serão beneficiadas nesta fase, então firme novas relações.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Bom momento para retomar projetos que estavam pausados e iniciar novas atividades, atraindo oportunidades e reformulações importantes de vida e estabilidade financeira.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Fortaleça suas bases afetivas e materiais, invista em sua casa ou solucione pendências do passado para ter mais segurança e conforto. Mudanças na equipe ou no ambiente social darão um certo alívio.

Aquário (21/01 - 19/02)

O futuro parecerá mais atraente, com novos projetos e negócios aquecidos. Aproveite esta semana para ganhar popularidade no ambiente profissional, ampliar contatos e brilhar publicamente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Reformule conceitos e encontre soluções originais para vencer os desafios. Ideias brilhantes e oportunidades não faltarão nesta fase. Apoie seus filhos e harmonize a vida familiar.