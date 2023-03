Signo 18/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (18/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O tempo é de conexões. Ótima fase para buscar boas companhias. É necessário, ainda, se dedicar mais para o trabalho interior. Tente controlar a ansiedade e cuide do seu bem-estar em sentido amplo.

Touro (21/04 - 20/05)

Não queira fazer além do seu limite. Respeite próprio também é forma de amor. Abra espaço para pessoas certas. Também vale frequentar ambientes que lhe façam bem. É hora de se preservar.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cuide melhor do seu emocional e do que lhe traz prazer. Invista em conhecimento e programas culturais, geminiano. É importante que você desenvolva a sua intelectualidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Amor continua em alta! A fase é importante para experimentação. Faça algo diferente e divertido. O céu está cheio de reflexões para você, incentivando a uma revisão interna.

Leão (23/07 - 22/08)

Não tenha medo de arriscar. O momento é bom para elevar os pensamentos e agradecer as oportunidades. Invista nas relações importantes para você. Saiba o que deve compartilhar e o que não deve com os outros.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuide melhor da sua autoestima. Organize-se e dedique atenção às pessoas que realmente importam. Vale fazer aquela limpa nas emoções e no que tem lhe desagrado. Programas saudáveis não estão descartados.

Libra (23/09 - 22/10)

Continue a sonhar alto e correr atrás das oportunidades. Procure encontrar prazer nas coisas simples da vida. O astral pede que você preste mais atenção nas atividades cotidianas que podem proporcionar momentos felizes.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê um grau na sua rotina. Faça mais coisas por você e para quem você ama. Cuide do seu mundo interior. É hora de estar bem consigo mesmo e fazer as coisas do seu próprio jeito.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia é necessário para ficar mais próximo da sua família, sagitariano. É hora de compartilhar ideias e oferecer ajuda para aqueles que precisam.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não lute contra os seus sentimentos. Fase oportuna para se dedicar ao estudo e aos novos relacionamentos. Saiba quem é a prioridade em sua lista de contatos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Finanças pedem atenção. Tenha cuidado com gastos desnecessários. Na família e no dia a dia é importante dar atenção ao que e, principalmente, a quem vale a pena.

Peixes (20/02 - 20/03)

Trabalhe mais a comunicação. Não se perca nos pensamentos. Fale o que não agrada e o que sente. Aproveite estes últimos dias do Sol e da Lua em seu signo para se preparar ainda mais para o seu próximo ciclo, pisciano. É hora de se fortalecer para alcançar seus objetivos!