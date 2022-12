Signo 17/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (17/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

A semana trará novidades importantes à carreira profissional. Projetos serão bem-sucedidos, enquanto estudos e viagens podem pintar. Fique de olho!

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de dar rumo à vida pofissional. Procure ser otimista nos planejamentos, mas não se esqueça da organização, peça importante para que tenha segurança nas decisões que precisam ser tomadas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É hora de buscar resolver os traumas emocionais que impedem se aprofundar em novas relações. É momento para ter novas experiências e com outras companhias.

Câncer (21/06 - 22/07)

É momento de fortalecer as principais relações, especialmente estimulando sentimentos como a confiança. Ainda assim, é preciso estar aberto para o novo, visando o futuro.

Leão (23/07 - 22/08)

A tendência é de sucesso no trabalho, algo que afetará positivamente o futuro pessoal e profissional. Ainda assim, é necessário rever crenças e buscar conhecer o novo. Segurança nas decisões é tudo!

Virgem (23/08 - 22/09)

Espere por novidades ao longo da semana com impactos no longo prazo no amor e nas relações mais profundas. No caso dos solteiros, um relacionamento iniciado nestes próximos dias tem chances de ser doradouro.

Libra (23/09 - 22/10)

É momento de novas conquistas e buscar enriquecimento cultural fora da rotina do seu dia a dia. Experimente estimular a criatividade para que o novo possa ganhar força.

Escorpião (23/10 - 21/11)

É hora de se arriscar em novos desafios e vivências. No entanto, é preciso encontrar solidez no amor, já que há possibilidade de emoções fortes com reencontros que despertam estímulos do passado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Nesta semana, foque na vida profissional. Oportunidades de cimentar-se como um profissional bem-sucedido ou novas propostas de trabalho podem dar um novo rumo à carreira.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Uma renda extra, quando se tem tempo para isso, nunca é demais. Com isso, trabalhe o lado financeiro ao longo desta semana que vai começar. Ajustes de salários ou oportunidades de se destacar em reuniões no local de trabalho estão no caminho.

Aquário (21/01 - 19/02)

Um novo ciclo de vida está para se iniciar e uma viagem é uma boa maneira de dar um empurrãozinho para isso. Os seus sonhos podem ganhar um alento com uma importante proposta de emprego.

Peixes (20/02 - 20/03)

Harmonia na vida afetiva e material é sempre importante, então procure estabilizar estes dois aspectos. Porém, sem deixar a saúde e autoestima de lado. Explorar o alto astral e a simpatia trará resultados.