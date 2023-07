Signo 17/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (17/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É importante que você ilumine o seu amor próprio, ariano. Você também entrará em contato com características suas que te desagradam. Embora possa ser desconfortável, essa é uma oportunidade para desapegar de padrões e comportamentos negativos que alimentam seu ego, mas impedem seu crescimento.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, você terá a oportunidade de iluminar a sua relação com o passado e se conectar com as suas memórias e familiares. A casa será um refúgio para recarregar as energias. Mas é provável que dores e feridas não cicatrizadas do passado podem levar a uma instabilidade emocional.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Conflitos familiares podem surgir, mas será um período necessário para ressignificar essas dores e se libertar do peso que elas trazem. Procure acolher mais as suas emoções e estar perto de pessoas que também te acolhem. É recomendável reduzir as atividades nesta semana, pois existe o risco de você ser atingido por alguma inflamação.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, você enfrentará aspectos desafiadores em seus comportamentos que têm te impedido de buscar o que realmente deseja. Apesar dos desafios e da instabilidade emocional que esta fase traz, será também uma oportunidade para desapegar definitivamente de padrões negativos.

Leão (23/07 - 22/08)

Atenção, leonino, ao campo financeiro. Pode haver instabilidade. Cuidado para não gastar além do que pode como uma forma inconsciente de suprir carências emocionais. Você está entrando em um período movimentado da vida, mas também encontrará alguns bloqueios, e as coisas não acontecerão tão rapidamente como gostaria.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os conflitos familiares tendem a se intensificar. Será essencial encontrar maneiras de acalmar os ânimos e evitar discussões, pois elas não levarão a uma resolução positiva e podem contribuir para mais separação e desafios nas relações.

Libra (23/09 - 22/10)

Você estará mais em contato com suas sombras, o que pode indicar maiores desafios e dificuldades em ser tão tolerante quanto gostaria. No entanto, você poderá olhar para suas experiências passadas e aquilo que ainda te machuca com uma perspectiva mais leve e consciente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Este é um momento de dar continuidade aos seus projetos, de sair do mergulho interior em que estava e ir em busca do que deseja. Você vai querer fazer tudo do seu jeito e sozinho, mas também se deparará com medos e angústias internacionais.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Essa fase exige que você lide com seus tabus e comportamentos negativos. Você poderá escolher se deixar abalar por eles ou encontrar formas de ressignificar e se desapegar definitivamente do que te faz mal. Neste ciclo, acolha suas dores, percebendo que elas são importantes para o seu crescimento, mas não ditam quem você é.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Será o momento de fazer um balanço de tudo o que viveu, finalizar o que precisa ser finalizado, olhar para o seu interior e compreender o que você não quer mais em sua vida no próximo ciclo. Tudo pode parecer um tanto confuso, e você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma.

Aquário (21/01 - 19/02)

Procure dedicar-se ao autoconhecimento e buscar ajuda terapêutica, se necessário. As atividades artísticas serão recompensadas neste período. Cuide bem da sua energia, pois estará sensível, e tenha cuidado com a tendência a se enganar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você lidará com medos que habitam as travadas da sua alma e passaram a sua forma de se expressar e encontrar o seu lugar no mundo. Os relacionamentos passarão por um período delicado, com maior tendência a conflitos que podem levar a rompimentos. Será necessário ter maturidade para lidar com isso.