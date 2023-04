Signo 17/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (17/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite a semana para aumentar sua visibilidade e relevância profissional. Negociações terão um desfecho positivo e você pode firmar contratos, lançar empreendimentos ou atrair investidores.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite o ciclo que está se iniciando. Esteja atento a soluções financeiras que possam surgir repentinamente. A sorte estará ao seu lado e o amor trará estabilidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esta semana trará um negócio poderoso e mais equilíbrio financeiro. Aposte em mudanças e novas parcerias para consolidar sua carreira e aumentar seus rendimentos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Finalize um ciclo e descubra um caminho promissor. Não tenha medo dos novos desafios. Atividades comerciais e estudos estarão aquecidos. Aproveite!

Leão (23/07 - 22/08)

Avalie suas expectativas e aproveite a semana para impulsionar um novo empreendimento e consolidar sua carreira. Não tenha medo de ousar. As finanças estão em bons caminhos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Atividades em grupo ganharão perspectivas mais amplas e você poderá contar com a ajuda de amigos para alcançar metas mais altas. A vida social estará agitada e novas relações surgirão.

Libra (23/09 - 22/10)

Tomará decisões com segurança e terá oportunidades de evolução profissional nesta semana. Invista em seus estudos e desenvolvimento. O tempo é de conexão com os seus projetos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Mudanças positivas movimentarão sua vida, experimente um estilo de vida diferente e espere por novas conquistas. Saiba escolher à dedo o que você quer para o futuro.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mantenha o otimismo e o entusiasmo com novos projetos. Esta semana trará inovações na carreira, prestígio e mais segurança nas escolhas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite para aprofundar vínculos de amizade e estabelecer contatos profissionais. Concretize as mudanças desejadas e cultive a paz de espírito.

Aquário (21/01 - 19/02)

A semana promete ser movimentada com boas notícias e propostas chegando de várias direções. Aposte em mudanças, assuma seu poder e embarque em novas experiências.

Peixes (20/02 - 20/03)

A vida social será agitada, então conte com o apoio de amigos especiais e tenha segurança em seus relacionamentos. Associações e casamentos estão em alta!