Signo 17/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (17/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Não subestime a importância de estar cercado por boas companhias, ariano. Aprenda a deixar de lado aqueles que não valem a pena e invista em quem realmente importa para você.

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de pensar no futuro e na construção de uma vida segura e próspera, taurino. Cultive boas relações, especialmente com figuras de autoridade, e mantenha o foco no longo prazo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Invista em seu aprendizado e na cultura, geminiano. Mas, tome cuidado com possíveis dispersões que podem desviar seu foco e comprometer seus objetivos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Não tenha medo de inovar e experimentar coisas novas, canceriano. É hora de se desapegar do que não é essencial, desde que você mantenha sua essência e seus valores.

Leão (23/07 - 22/08)

Cultive bons relacionamentos, mas não se deixe iludir pelas aparências, leonino. O momento pede troca e senso de realidade para que suas relações sejam verdadeiras e saudáveis.

Virgem (23/08 - 22/09)

Sua saúde é fundamental para realizar seus objetivos, virginiano. Organize-se e evite o desgaste físico e emocional para estar preparado para enfrentar os desafios que virão.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de se posicionar e expressar seus desejos e necessidades, libriano. Mas, cuidado para não se acomodar com soluções imediatas e superficiais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dedique mais atenção à sua intimidade e resolva questões pendentes, escorpiano. Vire as páginas que precisam ser viradas para alcançar a paz e a felicidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Busque se expressar de maneira clara e objetiva, sagitariano. Mas, também saiba ouvir e se conectar com as pessoas, sem falar demais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

É hora de administrar suas finanças e estar atento às despesas, capricorniano. Prefira atividades mais em conta e use sua criatividade para alcançar seus objetivos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aproveite o momento de popularidade para trabalhar na sua autoestima, aquariano. Cuide de seu corpo e visual, mas lembre-se de que a verdadeira beleza vem de dentro.

Peixes (20/02 - 20/03)

O momento é de reflexão e autoconhecimento, pisciano. Dedique tempo para cuidar de sua espiritualidade e tire momentos para descansar e recarregar suas energias.