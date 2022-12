Signo 16/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (16/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Semana finalizando e hoje será um bom dia para recompor as energias. Tire um tempo, ainda, para refletir sobre os planos futuros. Não tenha medo de errar. Essa é uma fase necessária para mostrar todo o protencial, principalmente como administrar a própria realidade.

Touro (21/04 - 20/05)

É hora de confiar mais no seu potencial, taurino. Esteé um período para se reorganizar financeiramente e fazer pequenas mudanças no lar, nem que seja mudar os móveis de lugar. É necessário, ainda, conciliar a rotina diária com a diversão. Dessa forma você evita desgastes.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Você está com sorte. Trabalhe a mente para atrair o que você deseja, inclusive ganhos inesperados. Botena agenda um tempo para revisar os planos e veja o que é necessário continuar. . Quanto mais planejado(a) você estiver, melhor será o dia.

Câncer (21/06 - 22/07)

O momento pede que você seja mais claro, seguro e corajoso com os próprios objetivos. Não tenha medo de ousar! Em alguns momentos os dias podem parecer sem fim, mas mantenha a calma e respeite seu ritmo.

Leão (23/07 - 22/08)

Comunicação em alta! A fase será de reorganização. Deixe as inseguranças de lado e parta para o plano de ação. Trabalhe a mente para o que é realmente necessário. Confie e pense que tudo está no seu devido lugar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Permita-se relaxar mais. Os dias não vão passar mais rápidos por assim querer. O tempo é de sentir e querer ajudar o próximo. Esta é uma fase oportuna para organizar formas de tirar os projetos do papel. Não deixe de lado as reflexões sobre os pontos positivos e negativos para as futuras escolhas.

Libra (23/09 - 22/10)

Espere por dias intensos, cheios de emoção e sensibilidade. É necessário refletir sobre as suas escolhas e o que é preciso continuar. Hoje também é um bom momento para a visita dos seus edar carinho. Trocas de afetos não estão descartados.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O tempo será de fartura. As enegias estarão alinhadas e com ótimas chances de iniciar um ciclo de realizações. Boa oportunidade, ainda, para conhecer novas pessoas e visitar amigos.S eja mais objetivo e analise as críticas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O momento é rico de aprendizado e novas oportunidades, Saiba aproveitar as situações. Dê mais atenção aos assuntos que deseja aprofundar e conhecer melhor. Fase será de renascimento no amor próprio. Dedique-se.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Dê um passo a mais ao sonho que vem sendo contruído. Reconheça as suas lutas e todo o trajeto percorrido. Espere, com mais seriedade, o que a hora de agir. Mantenha o foco e a cabeça tranquila.

Aquário (21/01 - 19/02)

É possível que você fique dividido(a) entre seguir os próprios sonhos e acompanhar as responsabilidades diárias. Esta é uma fase de projeções e construção do caminho. Tenha em mente a trilha que deseja seguir. Espere mais uns dias para a execução de grandes projetos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você pode estar sentindo a necessidade de se fixar em algum lugar ou tomar rumo de um novo projeto. Organize melhor o pensamento e opte pela praticidade. Não tenha medo de ser feliz e demonstrar os seus sentimentos. Não se estresse com pequenas situações, se não sair como planejado.