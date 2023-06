Signo 16/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (16/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você pode ter algumas dificuldades para se comunicar com as pessoas ao seu redor. Tente ser mais claro e objetivo em suas conversas.

Touro (21/04 - 20/05)

A Lua segue em seu signo e favorece seu lado curioso. É um ótimo momento para investir em novos conhecimentos e estabelecer objetivos ambiciosos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Câncer (21/06 - 22/07)

O foco em 2023 é o relacionamento - seja com você seja com as outras pessoas. O ano pede mais foco na resolução de pendências com quem você partilha a vida afetiva.

Leão (23/07 - 22/08)

Você pode viver transformações profundas na carreira, que vão afetar a rotina familiar. É hora de mudar ou desapegar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Libra (23/09 - 22/10)

Aproveite o momento para se concentrar em seus objetivos e metas pessoais. É um bom momento para investir em si mesmo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua habilidade para lidar com as pessoas segue em alta. Aproveite as boas vibrações para melhorar a comunicação com os colegas e trabalhar em equipe.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A Lua segue em seu paraíso astral, aumentando sua criatividade e ajudando você a se expressar melhor. Vai contar com as bênçãos das estrelas para resolver problemas, fechar um acordo ou trabalhar em equipe.

Aquário (21/01 - 19/02)

Peixes (20/02 - 20/03)

