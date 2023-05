Signo 16/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (16/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O ingresso do planeta Júpiter no setor financeiro traz uma fase importante para desenvolver os ganhos materiais. É um momento propício para explorar sua vocação e tomar consciência de suas habilidades. Será necessário desapegar e soltar situações para aproveitar plenamente essa energia.

Touro (21/04 - 20/05)

Com o ingresso de Júpiter no seu signo, você terá a oportunidade de crescer e prosperar através de contatos com outras culturas e novas experiências religiosas e filosóficas. Essas experiências exigirão um posicionamento diferente em sua jornada de vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Júpiter traz uma fase importante para o seu desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual. Por meio da meditação e de experiências que afetam suas emoções, você poderá compreender o valor e o autovalor. É um momento de soltar tendências negativas e buscar purificação. Confie no processo.

Câncer (21/06 - 22/07)

O ingresso de Júpiter traz uma fase importante para o desenvolvimento em um novo grupo de pessoas e projeto. Para aproveitar ao máximo essa experiência, é necessário expandir sua consciência. Você terá maior contato com pessoas de outras culturas e oportunidades de estudos e especializações.

Leão (23/07 - 22/08)

Júpiter traz uma fase de progresso e crescimento profissional. Suas metas ganharão força e forma. Haverá possibilidades de morar em outra cidade ou país e intensificar o contato com pessoas de diferentes lugares. É necessário mudar a consciência e agir com sabedoria nas relações com autoridades.

Virgem (23/08 - 22/09)

Com Júpiter, uma nova fase se inicia para desenvolver sua filosofia de vida e construir crenças que favoreçam seu crescimento. É um ótimo período para estudos, especialmente os acadêmicos. Intercâmbios e experiências relacionadas a outras culturas trarão sucesso. Nessa fase, o questionamento deve ser estimulado.

Libra (23/09 - 22/10)

Júpiter traz uma fase de soluções financeiras, favorecendo empréstimos, financiamentos, heranças, acertos de dívidas e patrocínios. É um momento favorável para se desapegar de situações que não devem ser mantidas. Resoluções financeiras significativas serão alcançadas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Com o ingresso de Júpiter, inicia-se uma nova fase nos relacionamentos. Você terá a oportunidade de ampliar suas conexões sociais, o que poderá resultar em propostas profissionais interessantes. Pode conhecer alguém especial ou atrair um cliente de grande porte financeiro. É um período de expansão e conexão com outra pessoa.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Júpiter traz uma fase de progresso e crescimento no trabalho. É um bom momento para o desenvolvimento profissional e sua expertise será solicitada. Pode receber convites para trabalhar em instituições de ensino ou empresas multinacionais. Além disso, ocorrerá maior divulgação de seu produto e desenvolvimento tecnológico. É uma ótima fase.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Júpiter destaca suas necessidades pessoais e impulsiona o desenvolvimento de seus talentos. É um momento propício para investir em relacionamentos amorosos e ampliar suas experiências de viagem. Seus filhos também passam por um período de crescimento e progresso. Nessa fase, é importante buscar a felicidade e permitir que coisas boas entrem em sua vida com sabedoria e justiça.

Aquário (21/01 - 19/02)

Com o trânsito de Júpiter, uma nova fase se inicia na área familiar. É um período favorável para o crescimento e prosperidade da família. Pode haver a possibilidade de mudança para uma casa maior ou até mesmo de cidade. Sua consciência em relação à família e suas necessidades deve passar por uma transformação. A resolução de questões documentais relacionadas à família pode ganhar destaque.

Peixes (20/02 - 20/03)

Júpiter promove uma fase estimulante para o desenvolvimento de um curso ou aprendizado. É um momento de crescimento para as pessoas do seu convívio, especialmente irmãos e parentes. As possibilidades de viajar e conhecer lugares distantes se ampliam. Dedique-se a estudar, participar de palestras e compartilhar suas ideias com qualidade durante essa fase.