Signo 15/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (15/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Os astros emanam boas vibrações para a sua semana. É hora de focar no que é prioridade, tanto na vida pessoal quanto profissional. Fuja de problemas e do controle de autoridade. Saiba lidar com as próprias frustrações e impulsividade. É hora de ter mais responsabilidade.

Touro (21/04 - 20/05)

É momento de dar um gás nas produções e mirar no que pode ser rentável na sua vida. Não permita, ainda, que certas energias controlem as emoções. No amor, clima quente e oportunidade para ter novas experiências. Aos comprometidos, são dias de muito carinho e trocas de carícias.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje é um dia para ouvir mais o outro e isso inclui críticas. Não sofra, geminiano. Esse é um momento oportunopara colocar à mesa o que é preciso ser feito. Só controle um pouco mais da ira e a impaciência.Confie e tenha mais cuidado, também, ao que se fala.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você tyem litado a estar mais tranquila e com a saúde mental em ordem. Nõa deixe com que energia externas lhe limite. Saiba entender e ajudar quando preciso. Trace metas mais reais e possíveis de serem alcançadas.

Leão (23/07 - 22/08)

Semana será movimentada socialmente. Esse é uma boa hora pra colocar seus dotes culinários em dia e apostar por hábitos mais saudáveis. No romance, os astros dão a maior força ao casal. Respeite a sua individualidade e os momentos à dois. É necessário saber separar para uma relação fuida e de respeito.

Virgem (23/08 - 22/09)

Suas emoções ainda estão confusas, mas não se preocupe que os dias tendem a melhorar. Agradeça, sempre, as oportunidades de vida e o que projetou. Tire um tempo para você e para a família. É hora de cuidados com os seus.

Libra (23/09 - 22/10)

Hoje é um bom dia para ter cuidado com as extravagâncias. Há sérios riscos de bagunça financeira, libriano. Trabalhe mais o seu lado prático e eficiente. Não assuma só certos problemas familiares. Não é hora de hesitar. Seus projetos estarão alinhados.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Talvez você fique afrontoso(a) e cause tretas. Melhor não chutar o balde, escorpiano. Este mês precisa ser de bom entendimento familiar e de revovação de votos. Trabalhe mais a energiapositiva no seu diaadia. No amor, pode pintar alguém legal na semana e amoroso(a), que dê apoio.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dia de afetividade e troca positiva. Aos comprometidos, este é um período de trocas comunicativas. Mantenha o pensamento justo e equilibrado. Tenha seriedade nos projetos. Saiba economizar. Não é um bom momento para gastos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você está mais dedicado a garantir a sua saúde física e emocional. Seja mais seletivo. Se estiver conhecendo alguém, serão dias de boas trocas e envolvimentos. Mas vale estipular alguns limites para não machucar ninguém.

Aquário (21/01 - 19/02)

Momento favorável pra analisar projetos para o futuro e planejar. Nõa tema o futuro. Você tem boas chances de ter uma virada pessoal ainda nessa transição de anos. Busque a tranquilidade e silêncio. Ótima oportunidade para trabalhar sozinho(a).

Peixes (20/02 - 20/03)

Momentos bons para novas amizades. Só evite agir no calor da emoção e tomada de decisões precipitadas. A semana favorecerá os relacionamentos pessoais e profissionais.Arrisque um pouco mais. Negociações terão bons resultados.