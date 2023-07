Signo 15/07: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia desta sexta-feira (14/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É melhor você deixar as coisas fluírem e confie na sua intuição para determinar seus próximos passos. Preste atenção a ideias, notícias e conversas, pois elas podem ter um valor significativo, mesmo que você ainda não perceba.

Touro (21/04 - 20/05)

Você pode sentir uma falta temporária de direção ou motivação. No entanto, boas coisas podem surgir de conversas. Em vez de forçar uma situação, observe, pense e converse de forma casual.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje você pode enfrentar uma pequena crise de fé relacionada à carreira ou ao crédito. Um projeto pode chegar a uma conclusão ou fase importante. Ao desenvolver as ideias com detalhes, você transforma possibilidades recentes em planos concretos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Evite tomar decisões de forma precipitada. Elas podem parecer mais complicadas do que realmente são. É possível que você reavalie as crenças e atividades que refletem seu crescimento pessoal. Este é um momento empolgante para explorar ideias e projetos que o motivam.

Leão (23/07 - 22/08)

Fase confusa para relacionamentos, apoio e finanças. Revelações e informações emergentes podem levar a uma mudança de perspectiva ou a um ponto de virada importante. Esteja aberto para observar e analisar a situação. Deixe as coisas fluirem naturalmente.

Virgem (23/08 - 22/09)

Fase de novas vivências. Você aprenderá mais sobre seus sonhos e ideais, mas é preciso prestar atenção quanto às questões relacionadas passado ou presente e a necessidade de uma nova perspectiva em relação às suas próprias necessidades. Concentre-se em melhorar e tomar decisões mais acertadas.

Libra (23/09 - 22/10)

Você pode sentir o peso do período, com falta temporária de direção ou motivo para seguir sonho. Mas não se preocupe. O momento é uma fase e vai passar. Conversas ou comunicações podem ajudá-lo a virar uma esquina, pelo menos no nível mental.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Ciclo social será a ponta chave do tempo. Pode haver pequenas decepções que, no final das contas, são recompensadas, pois incentivam mudanças. Esteja ciente de que, embora as conversas possam ser interessantes agora, pode faltar um elemento emocional ou sensível para completar a aprovação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você deve sentir uma desorientação. No entanto, este ciclo é uma oportunidade para ganhar uma nova perspectiva. Esteja atento a conversas importantes ou observações que podem ocorrer neste momento.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Os dias serão agitados. É possível que você sinta que um projeto ou amizade esteja desmoronando. As conversas que ocorrem agora podem não ser particularmente emocionais, mas podem ser construtivas e úteis.

Aquário (21/01 - 19/02)

Para hoje, é aconselhável encontrar maneiras de relaxar e liberar a tensão. Embora a mudança possa ser um pouco confusa, o ciclo pode ser benéfico para você. Articular suas ideias ajudam a trazer mais clareza e compreensão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Período de introspecção. Você pode enfrentar alguma confusão em relação a fatos e números, ou pode se tornar mais sensível. As observações feitas agora são provavelmente implicações, e avaliar ideias recentes pode trazer benefícios para você.