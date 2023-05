Signo 15/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (15/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Reserve um tempo para descansar, ariano. É importante relaxar a mente e recarregar as energias, cuidando do seu bem-estar de maneira abrangente.

Touro (21/04 - 20/05)

Interaja com diferentes pessoas, ativando sua vida social, mas tenha cuidado com excessos, taurino. É necessário manter o controle emocional.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Pense no futuro, geminiano. O céu pede mais planejamento para sua vida, carreira e ambições pessoais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Invista em cultura e conhecimento, canceriano. Esteja aberto a novas ideias e possibilidades de aprendizado.

Leão (23/07 - 22/08)

Use seu sexto sentido, leonino. O fim de semana está repleto de magia para você, então busque equilíbrio nessa experiência.

Virgem (23/08 - 22/09)

Preste atenção aos relacionamentos, virginiano. Comunique seus sentimentos, mas evite repetir padrões do passado.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuide melhor de si mesmo, libriano. Estabeleça uma rotina mais saudável, incluindo cuidados com a alimentação.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esteja criativo e sedutor neste fim de semana, escorpiano. Aproveite para imprimir sua personalidade nos assuntos íntimos.Sagitário (22/11 - 21/12)

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Concentre-se no que é essencial, sagitariano. É hora de cultivar introspecção e reflexão.

Aquário (21/01 - 19/02)

Converse sobre diferentes assuntos e faça contatos, capricorniano. Apenas tenha cuidado com possíveis distrações.

Peixes (20/02 - 20/03)

Organize suas finanças e valores, aquariano. Mantenha o foco e busque o que realmente vale a pena.