Signo 15/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (15/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite esta fase para se autoconhecer. Tire mais tempo para você, revise suas escolhas e sonhe alto. Durante o dia, você terá uma grande capacidade de influência e estará em sintonia com a espiritualidade.

Touro (21/04 - 20/05)

Boas notícias manterão o seu ânimo elevado. Compartilhe energias positivas nas redes sociais e faça a diferença no mundo. Essa também será uma oportunidade para refletir sobre os últimos tempos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não deixe com que ações externas afetem o seu equilíbrio. O tempo é de escutar a voz interior e buscar novos rumos. Fase oportuna, ainda, para concluir um longo ciclo com esperança. Fique atento às oportunidades que estão surgindo!

Câncer (21/06 - 22/07)

Reflexões serão inspiradas por mudanças na equipe, no ambiente ou até mesmo em filosofias de vida. Um mergulho nos seus sentimentos revelará seus desejos e ambições. Se você não está confiante em uma relação próxima, o momento exigirá esclarecimentos.

Leão (23/07 - 22/08)

Assuntos financeiros podem interferir e influenciar suas escolhas. É possível que você se afaste de um grupo e se junte a outro. Eleve seus padrões.

Virgem (23/08 - 22/09)

Escolhas serão de longa duração. O que você construir, de agora em diante, não perderá mais. Espere por reconhecimento profissional e sucesso de um novo empreendimento.

Libra (23/09 - 22/10)

Hora de pensar no futuro e plantar boas sementes. Marte em seu signo favorece novos começos e decisões de vida. Assuntos do coração também estarão em destaque. Amplie amizades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aumente sua produtividade no trabalho e impulsione sua carreira. Você poderá encerrar uma parceria e iniciar outra ou investir em seus estudos e planos de desenvolvimento. Receba aprovação e acerte o rumo. Sucesso!

Sagitário (22/11 - 21/12)

As iniciativas e decisões tomadas hoje trarão resultados positivos. Estabeleça novos vínculos profissionais e invista em seu futuro. Seus horizontes e perspectivas se expandirão.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Construa relações baseadas na confiança, crie projetos, desenhe estratégias e invista em mudanças no estilo de vida. Esta fase trará importantes realizações e escolhas sábias.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aceite mudanças! Um convite para uma viagem ou participação em um evento ampliará suas perspectivas.Realize seus sonhos, a sorte estará ao seu lado!

Peixes (20/02 - 20/03)

Não tenha medo deerra. Confie nas pessoas que querem o seu bem. Embarque em novas experiências, solte sua criatividade e assuma seu poder.