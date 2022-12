Signo 14/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (14/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O momento pede paciênciae foco no ramo profissional. É hora de dar um passo maior na carreira e apostar em novos ganhos financeiros. Reveja a maneira como irá administrar as posses. Melhor poupar, ariano!

Touro (21/04 - 20/05)

O amor está no ar. Aproveite o dia para aumentar a cumplicidade. Esse é um bom dia para aceitar convite especial. Não tenha medo de embarcar em novas experiências. É possível que você tenha uma proposta que afete a carreira, relacionamentos ou ambiente social.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Esse é um bom momento para virar a página. Isso inclui a necessidade de se afastar de um grupo e optar por se fazer presentes em outros. Opte, ainda, por resolver conflitos íntimos e renovar sentimentos. Essa é uma fase de conquistas pessoais. Aproveite!

Câncer (21/06 - 22/07)

Esta é uma fase para olhar com mais calma ao próprio interior. Dê espaço a novas amizades e para o amor. Bom momento para troca de confidências. Elas vão dominuir as próprias tensões. Encontre também momentos de relaxamento e equilibre suas energias.

Leão (23/07 - 22/08)

Você vai ter que alterar a rotina desta semana. Saúde e trabalho vão lhe demandar. onte com apoio familiar e harmonia nas relações cotidianas. Momento continua a ser de novas propostas. As relações vão ser abaladas. Você poderá terminar uma relação e iniciar outra com propósitos em comum.

Virgem (23/08 - 22/09)

Que tal iniciar uma atividade física diferente e ganhar mais vitalidade? É preciso rever a forma como você leva a vida. Encare-a de forma leve e divertida. Olhe cvom atenção para as pendências, as responsabilidades e construa bases afetivas mais fortes.

Libra (23/09 - 22/10)

Você está mais focado em ter um ambiente tranquilo. Prefira um lugar inspirador perto da natureza ou defina uma viagem com o par. Aproveite, ainda, as energias e trabalhe para uma mudanças positivas de vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Momento oportuno e favorável ao amor. Permita-se sentir o coração. Esta é uma fase cheia de necessidades e mudanças serão positivas. Não tenha medo de viver uma vida com compromisso à dois.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não perca de vista a necessidade de renovar os ciclos. Aproveite as fases para se redescobrir e tornar a vida mais prazeirosa. No ramo profissional, a produção estará acelerada. Não tenha medo de arriscar, sagitariano.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O tempo será marcado por conquistas pessoais importantes e de investimentos. Cuidados corporais e tratamentos darão segurança. Encare os desafios e resolva pendências.

Aquário (21/01 - 19/02)

Novo caminho se abrirá na carreira e lhe trará mais visibilidade. Bom período para negociar contratos e receber um pouco mais de dinheiro. A semana seguirá com novidades e descobertas atraentes.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você seguirá com força e energia para lidar com os desafios. Prefira relaxar, meditar, buscar o autoconhecimento e expandir a consciência. Reserve um tempo para revisar os sonhos, organizar o lar, mudar padrões de relacionamento e investir na vida familiar.