Signo 13/06: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (13/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Você pode se sentir um pouco mais sensível do que o normal hoje. Tente não se preocupar muito com o que os outros pensam de você. No amor, o tempo é de muita paixão e romantismo.

Touro (21/04 - 20/05)

Talvez você esteja mais ansioso do que o normal hoje. Tente relaxar e não se preocupar tanto com as coisas. No amor, você pode ter um dia de muita harmonia e cumplicidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não menospreze a sua emoção e o seu lado mais sentimental. Permita-se que os sentimentos tomem conta. No amor, você pode ter um dia de muita sedução e conquista.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você pode se sentir um pouco mais cansado do que o normal hoje. Tente descansar e relaxar um pouco. No amor, semana de muita ternura e carinho.

Leão (23/07 - 22/08)

Não deixe com que a irritação lhe domine mais que o normal. Tente não deixar as coisas te incomodarem tanto. No amor, você pode ter um dia de muita paixão e romantismo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Confie na sua intuição e nos objetivos pessoais. Aproveite essa confiança para fazer algo que você normalmente não faria. No amor, você pode ter um dia de muita harmonia e cumplicidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Saiba esperar e não deixe a indecisão atrapalhar teu caminho. Tente não ficar muito tempo pensando nas coisas. No amor, você pode ter um dia de muita sedução e conquista.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Deixe a ansiedade de lado e viva o presente! Tente relaxar e não se preocupar tanto com as coisas. No amor, você pode ter um dia de muita ternura e carinho.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você pode se sentir um pouco mais emotivo do que o normal hoje. Tente não deixar suas emoções tomarem conta de você. No amor, você pode ter um dia de muita paixão e romantismo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Tente dar pequenas pausas no dia e relaxar um pouco. No amor, você pode ter um dia de muita harmonia e cumplicidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não tenha medo de errar e apostar alto! Se organize melhor. Tente não deixar as coisas te incomodarem tanto. No amor, você pode ter um dia de muita sedução e conquista.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você pode se sentir um pouco mais confiante. Ouse, declare-se e festeje a vida! . Aproveite essa confiança para fazer algo que você normalmente não faria. No amor, você pode ter um dia de muita ternura e carinho.