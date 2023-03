Signo 13/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (13/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Os assuntos financeiros estarão em destaque hoje. Você poderá abrir novos caminhos na carreira e aumentar seus rendimentos. Se organize melhor!

Touro (21/04 - 20/05)

Padrões de consumo poderão mudar, então adie gastos elevados. Conte com apoio poderoso para impulsionar um novo empreendimento. Dê espaço ao novo e confie nas suas intuições.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Paixão está em alta! Renove seus sentimentos no amor. Alguém especial aquecerá seu coração com palavras motivadoras e empatia.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia trará abertura para novas relações e atividades. Eleve sua autoestima, abandone dinâmicas do passado e invista na sua imagem pública. Encontre prazer nas coisas simples.

Leão (23/07 - 22/08)

O início de semana trará planos de longo prazo, autocuidado e relações motivadoras. Amplie as suas comunicações de trabalho, organize suas ideias e planeje uma nova rotina.

Virgem (23/08 - 22/09)

Prefira a privacidade, pois sua sensibilidade estará amplificada. Mudanças estão à vista. Explore seus talentos criativos e eleve os seus sentimentos.

Libra (23/09 - 22/10)

Solte a sua imaginação e enriqueça seus projetos. Uma oportunidade de trabalho despertará seus sonhos. Desenvolva ideias e encontre soluções originais.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O início desta semana trará uma surpresa agradável no amor e novos conceitos sobre o prazer. Aposte em uma maior abertura social e aproveite as coisas boas da vida na companhia de ótimas pessoas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Atividades em grupo, encontros com amigos, convites e novas conexões agitarão o clima. O exercício da liderança também estará no cardápio de hoje.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Um pouco de diplomacia manterá a harmonia com a equipe ou amigos. Ouça mais e aprenda coisas novas. Mercúrio facilitará o diálogo com a família.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você terá reconhecimento profissional e sucesso em todas as suas empreitadas. Um contato antigo ou um membro da família pode abrir portas no trabalho. Revitalize conexões do passado, una forças e conte com apoio de pessoas influentes.

Peixes (20/02 - 20/03)

Ter planos futuros mais definidos trará tranquilidade. Esclareça dúvidas, discuta contratos e agilize uma nova produção. Dê início a um projeto, comece atividades e ganhe destaque.