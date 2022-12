Signo 12/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (12/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A semana trará projeção profissional, formalizações e responsabilidade social. Espere por sucesso e prestígio em apresentações públicas e nas redes sociais. Estudos e viagens estarão no radar.

Touro (21/04 - 20/05)

Bom momento para direcionar o plano de carreira e ganhar autonomia. Cenário otimista e maior organização cotidiana darão segurança para dar um passo maior na carreira. Amor com novos planos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sentimentos profundos envolverão amizades especiais e o par. Aprofunde um vínculo especial e resolva assuntos do coração. Bom momento, ainda, para reinventar a vida e expandir os horizontes.

Câncer (21/06 - 22/07)

A semana trará mais segurança e emoção no amor. Construa relações de confiança e fortaleça sua rede de apoios. Abertura e novos começos. Bom período para iniciar atividades, expandir a atuação e planejar o futuro.

Leão (23/07 - 22/08)

Semana de conquistas no trabalho. Fique de olho no futuro. Renove conceitos e atualize conhecimentos. Espere por mais prestígio na equipe e segurança nas escolhas.

Virgem (23/08 - 22/09)

A semana trará planos de longo prazo na relação íntima, novos prazeres, brilho e otimismo. Se estiver só, uma relação que começar nestes dias terá grandes chances de se estabilizar e promover mudanças positivas.

Libra (23/09 - 22/10)

Prazer, entusiasmo e muita criatividade darão sabor à semana. Renove conceitos e atualize conhecimentos. Estudos e viagens estarão no radar. Enriqueça a bagagem cultural e conquiste novos espaços.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Harmonia no amor. Semana de reencontros e de emoções fortes. Espere por uma declaração de amor e por mais segurança nos relacionamentos. Fase de assumir novos desafios.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Você poderá ganhar mais e consolidar a carreira. Uma proposta de trabalho virá na direção dos sonhos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Assuntos financeiros estarão em destaque. Boa oportunidade para renegociar o salário ou diversificar atividades e aumentar os rendimentos. Brilhe nas reuniões de trabalho, entrevistas e apresentações públicas

Aquário (21/01 - 19/02)

Aprofunde um vínculo especial e resolva assuntos do coração. e ganhe projeção nas redes. Novo ciclo de vida trará viagem. Uma proposta de trabalho virá na direção dos sonhos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você contará com maior estabilidade afetiva e material. Hora de pôr a vida em ordem, cuidar da saúde. Bom período para cuidar da beleza e das suas posses. Com maior poder de atração, carisma, alto astral e simpatia, você atrairá