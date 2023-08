Signo 12/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (12/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Caro ariano, este fim de semana é propício para atividades caseiras e momentos em família. Aproveite para apreciar as sutilezas das atividades simples e intimistas.

Touro (21/04 - 20/05)

Taurino, é a hora de ouvir mais e falar menos. Aprimore sua comunicação com eficácia e discrição.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Foque no que é essencial, geminiano. O céu pede sua atenção para escolhas econômicas e descomplicadas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Canceriano, aproveite a energia mágica deste período para seguir sua intuição. Dedique também tempo para descanso e renovação.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de relaxar, leonino. Este fim de semana valoriza sua saúde e bem-estar em todos os aspectos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Selecione suas companhias com cuidado, virginiano. Cuide de si mesmo sem permitir que outros o drenem.

Libra (23/09 - 22/10)

Repriorize, libriano. Este período inspirador pede reflexão sobre o que é essencial para construir seu sucesso.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aprenda com os que o cercam, escorpiano. Sintonize-se com temas intelectuais e expanda seu horizonte.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Leia nas entrelinhas e valorize o que realmente importa, sagitariano. Compartilhe suas intimidades com as pessoas certas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Capricorniano, dialogue com quem está ao seu lado. A arte da conversa é crucial, mas evite cobranças.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuidado consigo mesmo, aquariano. Mime sua saúde e adote uma alimentação cuidadosa neste fim de semana.

Peixes (20/02 - 20/03)

Divirta-se, pisciano. Aproveite a companhia de entes queridos, mas mantenha-se atento a excessos de todos os tipos.