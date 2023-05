Signo 12/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (12/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A manhã será movimentada com negociações de prazos, valores e pagamentos. Aproveite para firmar acordos positivos com a família ou alguém do passado e impulsione um projeto relacionado à sua casa.

Touro (21/04 - 20/05)

Com um planejamento cuidadoso, tudo dará certo. Conte com sua intuição e uma ajuda divina para realizar seus sonhos. Sua conexão com a espiritualidade estará forte. Tenha paciência e tolerância, e você alcançará seus objetivos!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O que você vem planejando há algum tempo pode se concretizar hoje. Esteja atento às oportunidades, firme acordos comerciais e mude sua forma de divulgar seu trabalho.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia trará aprendizados e a chance de assumir um papel profissional diferente. Você pode promover uma verdadeira revolução em sua vida. Abra-se para novas relações e atividades. Estude e renove seus conceitos.

Leão (23/07 - 22/08)

Uma viagem pode abrir portas e trazer mudanças positivas em sua vida. Conclua um ciclo de autoconhecimento, expandindo sua consciência e ajustando seu caminho.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia revelará uma missão especial: faça a diferença no mundo! Será válido negociar melhor seu salário ou posição em um novo empreendimento. Equilibre suas finanças com cautela e estabeleça novos acordos.

Libra (23/09 - 22/10)

Crie novos laços, estabeleça amizades em um novo ambiente e planeje viagens ou novas ações com calma. Suas escolhas serão feitas com segurança. O dia trará poder e decisões sobre o futuro.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para aprofundar suas relações e refletir sobre seu papel em um novo grupo. Expanda suas conexões. Conquistas e relevância estão à sua frente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Desperte o melhor em você. Procure atividades prazeirosas. Resolva assuntos jurídicos e documentação para ganhar tranquilidade. O dia trará encontros significativos e decisões de longo prazo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Suas metas profissionais e planos para o futuro podem passar por ajustes com Mercúrio retrógrado. Aproveite também para renegociar contratos e inovar em sua atuação profissional. Momentos carinhosos e marcantes alimentarão sua alma e coração.

Aquário (21/01 - 19/02)

Novidades emocionantes e imprevistos podem ocorrer no trabalho ou nas atividades do dia a dia. Concentre suas energias e esforços em um novo projeto, pois o dia trará soluções e apoio inesperado para você superar desafios.

Peixes (20/02 - 20/03)

Amor em alta.Não deixe seus sentimentos de lado. Aproveite o dia para resolver conflitos com um amigo ou alguém da equipe. Sua saúde será uma prioridade, então pratique atividade física.