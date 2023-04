Signo 12/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (12/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

É hora de agir com responsabilidade em relação à sua carreira, ariano. Dê atenção a ela e trabalhe de maneira estável.

Touro (21/04 - 20/05)

Para aprender e crescer, taurino, é importante que você ouça os mais velhos e experientes ao seu redor. Aprenda com as pessoas que te cercam.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O céu está ajudando você a mergulhar fundo e olhar para o que precisa ser transformado a longo prazo, geminiano. Olhe para dentro de si mesmo e busque a transformação necessária.

Câncer (21/06 - 22/07)

Para desenvolver parcerias saudáveis, canceriano, é importante que você troque com as pessoas à sua volta de maneira equilibrada. Dê atenção às suas relações interpessoais.

Leão (23/07 - 22/08)

Cuide do seu dia a dia e tenha uma rotina saudável, leonino. Preste atenção aos pequenos detalhes que fazem toda a diferença.

Virgem (23/08 - 22/09)

Seja natural e espontâneo ao seduzir, virginiano. Aproveite o seu poder de convencimento e use-o com inteligência.

Libra (23/09 - 22/10)

Harmonize as suas relações pessoais e dê atenção ao seu bem-estar íntimo, libriano. Foque em cuidar de si mesmo e das suas relações próximas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Para ter sucesso, escorpiano, é importante que você faça os contatos certos. Foque em quem você quer à sua volta e mantenha o seu foco.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Para ser produtivo, sagitariano, é importante que você se concentre no que é importante. Saiba o que precisa ser mantido e o que pode ser deixado para trás.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Use a sua intuição e agir com sensibilidade, capricorniano. Entenda as pessoas ao seu redor e saiba como lidar com suas sensibilidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Para manter a mente equilibrada, aquariano, é importante que você durma bem e mergulhe dentro de si mesmo. Isso ajudará você a agir melhor nas coisas práticas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Pense no futuro, mas não abra mão do presente, pisciano. Esteja aberto às pessoas ao seu redor, mas evite se distrair com fofocas e dispersões.