Signo 12/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (12/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Hoje, os relacionamentos serão o destaque. Demonstre seu lado sensível e divertido. Com a presença de Vênus e Júpiter em seu signo, você terá muita simpatia, sensualidade e carisma!

Touro (21/04 - 20/05)

Invista na comunicação para resolver divergências em relações próximas, sejam elas de casamento ou sociedade. Se estiver em busca de amor, um novo romance pode surgir através de conversas instigantes e descobertas de interesses em comum.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aposta em ser mais aberto socialmente, entre em um novo grupo, participe de eventos e faça novas escolhas. A renovação é a chave deste momento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Uma conquista pessoal trará mudanças positivas em sua vida. É hora de aumentar sua exposição, brilhar publicamente, sonhar grande e se dedicar a vencer.

Leão (23/07 - 22/08)

Os resultados financeiros positivos no trabalho trarão um clima animador. O final desta semana trará consigo expectativas e perspectivas positivas

Virgem (23/08 - 22/09)

As comunicações profissionais estarão aceleradas, então aproveite para divulgar seu trabalho, lançar novos projetos ou almejar uma promoção. Não recuse convites de amigos.

Libra (23/09 - 22/10)

O prazer e o amor estarão em alta! O final de semana será marcado pelo sucesso em seus empreendimentos e uma vida social animada.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Este é um momento em que você pode promover uma verdadeira revolução em sua vida. É hora de arrumar a casa, aprofundar os vínculos afetivos e praticar uma nova filosofia de vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O final de semana será marcado pela melhora da autoestima e um cenário positivo para o futuro. A transformação de padrões emocionais antigos trará mais leveza para seus encontros e interações de hoje.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

As comunicações estarão abertas, então aproveite para encurtar distâncias nos relacionamentos. Desenhe estratégias e inove na sua atuação profissional. O poder estará em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

O final de semana trará notícias de longe, convites de amigos e ganhos de prestígio.Planeje mudanças, pesquise informações, organize seus documentos e invista em um novo futuro.

Peixes (20/02 - 20/03)

Aproveite para relaxar e respirar novos ares. Viagens, meditação, sintonia com a natureza e momentos de paz irão nutrir a sua alma.