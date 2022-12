Signo 11/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (11/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Domingo será de emoções à flor da pele. É preciso parar mais para reorganizar o que se passa no seu interior. Dê um passo firme no que é preciso ser executado. Só pondere mais a forma que você age com as pessoas.

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será de positividade. É um pedido para você ser mais. Olhe para a sua identidade e as escolhas. Permita-se sentir. Não tenha medo de se expressar. Os astros só indicam mais atenção para não ser impulsiva.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dia de conexão com o amor e das relações pessoais. Tente não se opor e permita-se viver um futuro de parcerias. Bom momento também para dialogar com quem está mais próximo. Uma dica: deixe as cobranças de lado.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia de emoção, canceriano. Permita-se viver essa intensidade, ela será motivadora para grandes feitos. Você estará mais receptivo, centrado e disposto a crescer e se transformar pessoalmente e espiritualmente.

Leão (23/07 - 22/08)

Tenha mais cuidado você. Permita-se o autocuidado. Alimente-se bem. Invista o seu tempo com as atividades que lhe trazer prazer e relaxamento. Faça sempre por você, não adianta querer agradar a todos.

Virgem (23/08 - 22/09)

É preciso colocar o sono em dia, esvaziar a mente e reconhecer os seus feitos. Dê mais pausas no dia a dia e analise o que você precisa para seguir em frente. Deixe os sentimentos fluírem melhor.

Libra (23/09 - 22/10)

Bom dia para aliar os seus sonhos e a espiritualidade. Pratique o bem e use a intuição para atrair novas feituras para sua vida. Reconecte ao que é necessário e seja mais seletivo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Hoje o momento será de reencontros com a família e amigos. Dedique-se ao momento. Esteja em boa companhia e aberto a ouvir as necessidades dos outros. Essas conexões serão necessárias para a sua vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Esteja atento à qualidade das suas companhias. É preciso ser mais seletivo. Dedique-se ao agora com responsabilidade, mas é preciso também curtir um pouco o presente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Os dias serão de emoção e necessidade de viver novas experiências. Invista em cultura, em programas de lazer e pessoas que ajudem no seu desenvolvimento.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você está mais focado nas responsabilidades. Só não tome tudo para você. Esteja bem para ajudar a quem precisa. É sempre bom compartilhar seus desejos mais íntimos com quem está ao seu lado.

Peixes (20/02 - 20/03)

Bom momento para estar em agradável companhia. Esteja aberto a ouvir as necessidades dos outros. Os astros indicam a necessidade de estar em ambientes para dialogar. Só tenha cuidado com o excesso de autocobranças.