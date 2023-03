Signo 11/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (11/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O fim de semana trará diversão e um toque de mistério. Aproveite para explorar temas ocultos, vencer seus medos e também seduzir, ariano.

Touro (21/04 - 20/05)

O momento é de criar oportunidades e memória. Passe mais tempo de qualidade com os seus. Mas não esqueçam o quanto é importante comunicar-se com clareza e delicadeza.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminianos devem evitar excessos no fim de semana. É possível se divertir sem exagerar, aproveitando para cuidar da saúde. Prefira estar com quem gostam no final de semana.

Câncer (21/06 - 22/07)

Romance no ar! O clima de sedução estará presente para cancerianos. Paquerem, declarem-se e divirtam-se, investindo em atividades lúdicas e prazerosas.

Leão (23/07 - 22/08)

Não descuide da sua intimidade, leonino. O tempo é de desfrutar bons momentos com as pessoas mais próximas e priorizar a qualidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

Descanse mais e organize seusplanos. Os céus pedem qu seja autênticos e saibam se colocar sem parecer rudes. É hora de conversar sobre tudo de maneira leve e despretensiosa.

Libra (23/09 - 22/10)

Cuidar de sí não deve ser levado como algo chato! Tire mais tempo para você, mas sem exagerar nos gastos. Gerencie bem seus recursos, sem ficar muito preso aos detalhes.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Seu emocional contina em alta! Romances não estão descartados. É possível sentir a magia no ar neste fim de semana. Aproveitem para cuidar de si mesmos, do corpo e da autoestima.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O tempo é de negociações. Sagitariano, prepare-se para surpresas e possíveis mudanças de planos. Mantenham o bom humor e lembrem-se de descansar a mente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Não tenha medo de dizer o que pensa. Use a sensibilidade e perceba quais lugares e ambientes você deve estar, Capricorniano. Priorize as pessoas que agregam valor à sua vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

O fim de semana ajuda aquarianos a planejar e sonhar com o futuro. Apenas tenham cuidado para não sonhar demais com questões pouco práticas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Invistam em cultura e novos conhecimentos, piscianos. É hora de se aventurar em novos lugares e atividades culturais.