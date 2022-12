Signo 10/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia desta sábado (10/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

O fim de semana inicia com oportunidade de distração e lazer. Se você estiver de férias, mantenha contatos on-line e aproveite para meditar e sonhar com o futuro Poderão surgir oportunidades inesperadas de crescimento financeiro. Programe-se!

Touro (21/04 - 20/05)

O dia será de descanso. Tire um tempo para cuidar da saúde física e mental. Reserve um tempo para cuidar - com carinho - da família, jogar a autoestima para cima e apostar nos sonhos. Mudanças à vista!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sonhos com o futuro e oportunidades de expansão profissional manterão o coração tranquilo. Saiba esperar o melhor momento para concretizar seus planos.Evite julgamentos precipitados. Checar os fatos e as informações lhe trará mais confiança.

Câncer (21/06 - 22/07)

Bom dia para aprofundar amizades e relações importantes em sua vida. Viagem a dois e mudança de ambiente aliviará o estresse. É preciso renovar suas energias. Alimente a alma perto da natureza e dê vazão aos seus melhores sentimentos.

Leão (23/07 - 22/08)

Chegou a hora de brilhar, aumentar a exposição e conquistar novos espaços. Inove, crie projetos e invista no seu futuro. Você estará mais perto de sua missão no mundo.

Virgem (23/08 - 22/09)

Paixão em alta! O amor lhe surpreenderá. Também será preciso cuidar da saúde e do seu equilíbrio será prioridade. Conte com maior segurança e amplie-as. Fique por dentro das novidades e das notícias.

Libra (23/09 - 22/10)

O fim de semana será de harmonia familiar, conforto e cotidiano agradável. Aproveite para caminhar, movimentar o corpo e manter hábitos saudáveis. Não tema querer conhecer e vivenciar o novo. Permita-se!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conversas em família darão mais segurança e tranquilidade. Converse mais. O fim de semana também lhe trará destaque ao amor. Algumas questões íntimas passarão por revisão. Você poderá mudar a maneira de pensar e de expressar seus desejos e sentimentos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O dia será de realizações pessoais. Delegue prioridade! Aproveite os próximos dias para tomar decisões de vida com mais segurança. Novas iniciativas abrirão portas no trabalho.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Cuide da família e invista em mais conforto. Fase tende ser de leveza e generosidade. Mantenha-se hvigilante para encontrar melhores soluções. Atenção aos detalhes fará diferença nos seus resultados.

Aquário (21/01 - 19/02)

A paciência estará curta para gente enrolada e confusa. Reserve um tempo para orgaqnizar o lar e projetar. Controle a ansiedade com meditação, caminhadas ou treino. Desfaça confusões com diálogo franco e esclarecimentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Espere por novidades. Fim de semana promete ser movimentado nas atividades de grupo e na vida social. Só cuidado para não interpretar certas relações com interesse. Controle os medos e pensamentos repetitivos.