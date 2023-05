Signo 10/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (10/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Saia da sua zona de conforto e dê um passo maior na sua carreira. Um novo empreendimento começará a ganhar forma e o dia favorecerá a renegociação do seu salário, dívida ou contrato insatisfatório. Invista em algo mais permanente.

Touro (21/04 - 20/05)

Lance boas sementes para o futuro, como refletir sobre planos de construção ou compra de casa e firmar raízes. Vale determinar os objetivos de longo prazo que darão sentido às batalhas diárias. Mudanças na carreira continuarão em processo.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Nada será inalcançável neste novo ciclo que começa a partir do seu aniversário. Sonhe alto e dê uma virada positiva em sua vida. Planeje uma viagem com amigos ou uma nova formação acadêmica para dar sabor de aventura à sua vida.

Câncer (21/06 - 22/07)

Velhas crenças limitadoras serão transformadas. Observe as repetições e os mecanismos de auto sabotagem e permita que medos e apegos simplesmente desapareçam, trazendo uma gostosa sensação de liberdade. Formalize parcerias.

Leão (23/07 - 22/08)

É hora de estabilizar as finanças e consolidar a carreira com um novo empreendimento. O dia trará poder e estratégias eficientes para construir um futuro estável.

Virgem (23/08 - 22/09)

Conversas de hoje aprofundarão uma amizade especial. Planeje uma viagem com antecedência, construa relações de confiança e fortaleça vínculos importantes em sua vida. O dia trará esclarecimentos importantes que renovarão seus sentimentos e iluminarão novas escolhas.

Libra (23/09 - 22/10)

Espere por novidades de amigos e convite para se integrar em um novo grupo. Sua carreira está em ascensão! Aproveite também para diminuir despesas com soluções práticas e finalizar um contrato insatisfatório. Sua saúde será prioridade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Retome comunicações profissionais que estavam pausadas e aqueça o trabalho. O dia será produtivo em renegociações e assuntos jurídicos. Uma proposta inesperada abrirá um novo caminho em sua carreira. Inove, reformule metas e elimine pendências.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Notícias de longe surpreenderão. Novidades dos filhos ou de uma relação especial de fora motivarão uma viagem ou uma nova atividade. Você poderá mudar de ideia sobre um projeto e retomar planos descartados anteriormente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia trará exposição, prestígio e poder de influência. Firme uma amizade. Você terá apoios importantes para transpor obstáculos no trabalho.Eleve sua autoestima, planeje mudanças e encare novos desafios.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seus relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Você poderá finalizar um contrato, iniciar outro de longa duração e reformular planos traçados anteriormente. Encerre também comportamentos do passado. A fase favorecerá parcerias, casamento e rotina organizada. Eleve seus padrões!

Peixes (20/02 - 20/03)

Surpresas agradáveis do seu parceiro e novidades animarão o clima. Você poderá decidir uma viagem a dois, obter aprovação em um exame ou projeto, receber convite para participação em um