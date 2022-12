Signo 09/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (08/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Momento oportuno para relaxar e se distrair com a família e os amigos. Não deixe com que as baixa energias se aproximem. Mude a frequência. Não deixe de dar atenção às pessoas mais próximas.

Touro (21/04 - 20/05)

Semana de lua cheia sempre traz uma energia mais pesada, com necessidade de reclusão. Tire um tempo para se reconectar ao que você acredita e o cuidado com a sua intimidade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A comunicação será um dos seus maiores problemas hoje, indo de contra a sua essência. Vá com calma e tente ser o mais cuidadoso com as palavras. Olhe com mais atenção pela forma como você trata as pessoas.

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia será de tensão e de necessidade de desprendimento. Trabalhe mais o desapego. O amor e cuidar sem controle. Ative a sua intuição para poder entender melhor o entorno. Abra espaço ao novo.

Leão (23/07 - 22/08)

Não deixe as finanças de lado. É fundamental que você saiba como agir antes de dar o primeiro passo. O momento é oportuno para iniciar um planejamento familiar para 2023, de maneira racional.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia terá uma forte tensão nos seus projetos. Quando for assim, procure olhar com calma para entender os motivos. Não se limite. Dê mais importância à qualidade do sono. Melhore os cuidados da mental.

Libra (23/09 - 22/10)

Não foque somente nas coisas que podem lhe dar retorno. Converse mais. Dê espaço ao novo e as ideias que vem a partir da intuição. Seja mais gentil e transparente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Trabalho e carreira vão lhe demandar muito esforço hoje. Mas todo empenho será benéfico ao futuro. Pense positivo. Planeje e agradeça as oportunidades. Só não deixe de tentar/inovar por medo de errar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Alguns temas em discussões podem lhe deixar mais sensível. Tente maneirar mais no controle social. Não tem como ficar imune ao pensamento do outro, respeite o que diverge.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Momentos intelectuais lhe atraem. Hoje é um bom dia para estudos e programas coletivos. Permita-se aprender novas atividades. Compartilhe os seus recursos com inteligência.

Aquário (21/01 - 19/02)

Preste mais atenção para quem você conta seus projetos e sonhos. Nem todo mundo verá com bons olhos, e isso inclui a família. Além disso, é importante contar com quem está próximo, mas sem tornar-se dependente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja aberto ao diálogo e evite cobrar demais de si mesmo. Prefira, ainda, a sinceridade e espontaneidade. O momento pede mais atenção às pessoas que você gosta.