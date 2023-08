Signo 09/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (09/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Ao lidar com os desafios do dia a dia, recomenda-se adotar uma abordagem diplomática, pois a influência lunar adentra a casa das ideias. A presença conjunta de Lua e Urano na área material indica a importância de ser cauteloso com assuntos financeiros e adotar estratégias ao enfrentar situações de mudança.

Touro (21/04 - 20/05)

A gestão financeira requer seletividade e disciplina com o material Lua na casa. O encontro de Lua e Urano em seu signo, harmonizados com Plutão, pode impulsioná-lo a adotar abordagens mais ousadas para alcançar seus objetivos. No entanto, é aconselhável não negligenciar seus parentes próximos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Ao conciliar responsabilidades de trabalho e família, é indicado adotar uma abordagem seletiva. Com a conjunção lunar e Urano na área de crise, harmonizada com Plutão, o pensamento estratégico ganha destaque. Porém, é essencial equilibrar essa perspectiva com empatia nas pessoas humanas, especialmente devido à tensão com Vênus.

Câncer (21/06 - 22/07)

As adversidades podem ser enfrentadas de forma racional. A influência de Lua-Urano na casa das amizades se destaca socialmente. No entanto, é importante ter cautela ao expor aspectos íntimos e controlar gastos em atividades de lazer, devido aos aspectos com Vênus e Plutão.

Leão (23/07 - 22/08)

Para enfrentar conflitos territoriais, recomenda-se uma abordagem diplomática, com a Lua na área de amizades. A habilidade gerencial pode se beneficiar da criatividade e estratégia, pois Lua, Urano e Plutão estão em harmonia na esfera profissional. Evite permitir que o ego conduza suas decisões.

Virgem (23/08 - 22/09)

Manter a diplomacia nas parcerias é fundamental, com a Lua na casa do trabalho. Adotar perspectivas fora do convencional pode destacá-lo na interação com grupos, apesar da possível tendência egocêntrica causada pela tensão de Vênus.

Libra (23/09 - 22/10)



Evite importar crenças pessoais, com a Lua na casa espiritual. A influência de Lua-Urano na área íntima fortalece o crescimento interior, enquanto a tensão com Vênus sugere descrição emocional.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Você protegerá companhia, explicou, com seus objetivos, com Lua e Urano na área de relacionamentos. Contudo, a tensão com Vênus pode indicar desafetos. Evite exposições indiscriminadas, especialmente à medida que a Lua adentra a área íntima.

Sagitário (22/11 - 21/12)



Cuidado com gastos necessários neste momento. Abstenha-se de entrar em disputas de poder. Ideias inovadoras podem otimizar sua gestão diária, com Lua e Urano em harmonia na área do cotidiano, em conjunção com Plutão.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aprimore seu planejamento e desenvolva uma percepção crítica das mudanças sociais. A harmonia entre Lua, Urano e Plutão fortalece sua relação com a coletividade. Contudo, atente-se à vida íntima devido à tensão de Vênus.

Aquário (21/01 - 19/02)

Melhore a comunicação nas parcerias. O reforçado entre Lua, Urano e Plutão impulsionado por orientações, estabelecimento de prioridades e estratégias. Porém, a tensão de Vênus pede empatia no círculo imediato.

Peixes (20/02 - 20/03)

Valorize a razão, considerando oportunidades de mudança por trás dos problemas. A conjunção Lua-Urano na área das ideias, em harmonia com Plutão, favorece abordagens inovadoras. Entretanto, cuidado com idealizações excessivas, em função da tensão de Vênus.