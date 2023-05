Signo 09/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (09/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

O ariano precisa avaliar suas atitudes em relação ao progresso e à prosperidade. As oportunidades estão lá, mas é preciso coragem para superar os medos que atrapalham a visão.

Touro (21/04 - 20/05)

Os projetos e relacionamentos com amigos dos taurinos estão em destaque. É um período propício para interagir com os amigos, mas é preciso ter em mente que a situação familiar pode estar caótica.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É um dia importante para o geminiano estabelecer metas e inovar a vida. A interação com as metas e a relação com o futuro são fundamentais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Uma nova visão de vida traz destaque para os projetos do canceriano. Os estudos, as ideias e a fé são favorecidos, mas é importante prestar atenção à situação familiar.

Leão (23/07 - 22/08)

O leonino está ciente da necessidade de mudanças no campo profissional para dar ordem à vida. É fundamental se expressar com clareza e ser cuidadoso com as palavras.

Virgem (23/08 - 22/09)

Boas notícias trazem inovações para os estudos e relacionamentos do virginiano com pessoas importantes. É importante estar aberto a novas possibilidades.

Libra (23/09 - 22/10)

O libriano está mudando a forma de trabalhar e desenvolvendo novos hábitos para o crescimento profissional. É importante prestar atenção às pessoas instáveis ou que precisam se afastar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O céu permite ao escorpiano inovar no relacionamento e abrir as portas do amor. É preciso lidar com a inflexibilidade do cônjuge ou resistência de uma pessoa às mudanças.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É um dia positivo para o sagitariano inovar em assuntos familiares ou imobiliários. O trabalho e a rotina são áreas que pedem inovação.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Os caminhos estão abertos para o capricorniano interagir com uma nova vida e se relacionar de forma diferente. É um dia excelente para comunicar e trocar ideias com pessoas felizes.

Aquário (21/01 - 19/02)

O céu traz novas situações em família e oportunidades para lidar com investimentos de forma autêntica e independente. Pode haver afastamentos e desafios com uma pessoa específica.

Peixes (20/02 - 20/03)

O pisciano está inserido em um ambiente novo e progressista, mas deve estar aberto a novas situações e ser flexível para interagir com as mudanças. Há possibilidade de imprevistos no trabalho.