Signo 09/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (09/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Aproveite o feriado para relaxar e passar momentos íntimos com a família, fazer arrumações em casa e planejar as mudanças que deseja. Busque privacidade e considere mudar de ambiente.

Touro (21/04 - 20/05)

Aposte em planos de expansão e comece um novo ciclo em sua vida, intensificando o amor. Boa fase para iniciar novas relações.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os relacionamentos serão destaque neste feriado, com encontros carinhosos e discussões estimulantes. Compartilhe sonhos e sentimentos, firme amizades e embarque em um clima romântico no amor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Novas relações poderão surgir, trazendo uma atmosfera mágica às interações e experiências do dia. Acredite mais na sua espiritualidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Este feriado trará assuntos de trabalho, iniciativas e decisões sobre um novo empreendimento. Aproveite para eliminar pendências, contemplar a natureza e fazer um detox.

Virgem (23/08 - 22/09)

Bom tempo para ter hábitos diferentes na rotina para manter a saúde equilibrada. Respire novos ares e diminua as inquietudes.

Libra (23/09 - 22/10)

Prazeres diferentes, viagens ou integração em um novo ambiente animarão o feriado, juntamente com decisões sérias de vida e planos de longo prazo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conte com apoios significativos para expandir sua atuação na carreira e alavancar novos projetos. Conquiste relevância e fortaleça sua reputação.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aproveite momentos carinhosos com a família para planejar mudanças, sonhar alto e determinar metas para o futuro. Prepare-se para mudanças na imagem, forma de se relacionar e nas escolhas a serem feitas, assumindo uma missão especial.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O momento é de inovações na carreira que lhe trarão poder e prestígio, encerrando processos do passado. Tenha mais fé em você e nos seus.

Aquário (21/01 - 19/02)

Notícias e novidades de longe movimentarão o feriado, proporcionando momentos agradáveis com amigos e pessoas queridas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Embarque num clima mágico no amor e intensifique a vida íntima, quebrando a rotina e embarcando em novas aventuras. Prepare-se para mudanças à vista.