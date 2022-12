Signo 08/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quinta-feira

O horóscopo do dia desta quinta-feira (08/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Asemana continua com reflexões necessárias. O que você tem dado prioridade? Vale reforçar que antes de se comprometer com algo, certifique-se de realmente quer e precisa estar na situação. Não se atrapalhe com tempo.

Touro (21/04 - 20/05)

Oportunidade de amor e vida social agitada para hoje. Permita-se ao momento. Veja universo tem planejado para a sua vida. Hoje será um ótimo dia para pensar em programas que aumentam o bem estar e autoestima.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Abrace as oportunidades para novas experiências. Você merece viver a felicidade. As pessoas tem buscado você para organizar a vida e rever planos. Dê mais atenção para quem precisa. Só não projete-se no outro. Cada um precisa viver as próprias batalhas e aprender com elas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hoje é um bom dia para buscar conexões, sejam profissionais ou de afetos. Tente não acumular trabalho. Organize mais o seu tempo com as suas tarefas. Vibre positivamente. As coisas vão se alinhar.

Leão (23/07 - 22/08)

Hoje será preciso focar mais no que você está se programando para fazer. Vale, também, rever certos hábitos, como a forma que você age com os outros e vive a sua independência.

Virgem (23/08 - 22/09)

Talvez você seja colocado(a) à prova no trabalho, mas não perca a paciência. Concentre-se no fluxo da vida! Ao final do dia você terá bons encontros alegres e felizes.

Libra (23/09 - 22/10)

Liberte-se de energia negativas, pessoas e lugares. Tire um tempo para você. Deixe lado as preocupações e foque na melhora pessoal. Semana de bons ganhos. Aproveite para organizar essa finança.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Tenha cuidado como gasta sua energia hoje. Quando você baixa a energia em coisas que não importam, emoções negativas podem surgir. Lembre-se, você não tem que fazer tudo sozinho. Conecte-se com os outros.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sua saúde pede atenção. Aproveite o dia para descansar e repor as energias. Dê uma pausa para o seu corpo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Ofereça ajuda para que outros enxerguem com clareza as possibilidades de serem pessoas melhores. A boa intenção não será suficiente. É preciso engajar, disciplina e rever o que lhe deixa mal.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aprenda com os deslizes da vida. Hoje você muito mais apoio para as suas novas iniciativas financeiras. Também será tempo de cobrar empatia, com você e com os seus.

Peixes (20/02 - 20/03)

Nem todo mundo tem a sensibilidade e o dom de ver o mundo mais empático como você. Confie no seu instinto e viva com sabedoria este momento.