Signo 08/04: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia desta sábado (08/04) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Renove-se, ariano! Passe um tempo com a família, mas evite discutir assuntos polêmicos para evitar conflitos.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite o feriado para fortalecer seus relacionamentos, taurino. Descubra quem são as pessoas mais importantes em sua vida.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Dedique-se mais à sua saúde e ao seu cotidiano, geminiano. Cerque-se de boas companhias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Faça algo que te faça feliz e saudável, canceriano. Valorize seus princípios e valores.

Leão (23/07 - 22/08)

Aproveite o feriado com a família, leonino. Divirta-se com atividades leves e lúdicas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Preste atenção às suas palavras e evite discutir temas complicados, virginiano. Relaxe e leve a vida mais leve.

Libra (23/09 - 22/10)

Divirta-se sem gastar muito, libriano. Desfrute de atividades simples e prazerosas durante o feriado.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua intuição está forte, escorpiano. Invista em sua espiritualidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuidado com o seu bem-estar geral, sagitariano. Descanse e coloque seus pensamentos em ordem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Priorize as pessoas mais importantes em sua vida, capricorniano. A qualidade é mais importante do que a quantidade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Estude e aproveite programas culturais, aquariano. Pense no seu futuro e nas amizades valiosas.

Peixes (20/02 - 20/03)

O feriado prolongado é um ótimo momento para refletir, pisciano. Leia e busque conhecimento para expandir sua mente.