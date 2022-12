Signo 07/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (07/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A carreira será beneficiada hoje. Dê espaço para novas oportunidades. Espere por um convite especial que poderá promover mudanças no ambiente social. Repense valores e aprofunde relações.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana continua com boas oportunidades de ganhos. Foque no seu bem-estar e no prestígio que as relações podem lhe trazer. A fase lhe garantirá decisões importantes de vida. Só cuidado com gastos desnecessários.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje é um bom dia para a tomada de decisões. Espere por novidades. Além disso, não deixe de oportunizar viagem com o par. Carreira com reconhecimento e planos de expansão. Dias de finanças estáveis.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dia de mudança de rotina e um passo maior na carreira. Bom para finalizar um projeto e iniciar outro. A saúde cobrará atenção. Diminua o estresse cotidiano com exercícios físicos e maior liberdade de agenda.

Leão (23/07 - 22/08)

As energias vão impactar diretamente nas relações. Reveja a forma como você liga com o outro – amigos ou com parceiros(as). Assuma novos desafios e inicie atividades. Conquistas pela frente!

Virgem (23/08 - 22/09)

A semana continua com boas intuições. Use-as para atrair bons fluidos para sua vida. Harmonize os relacionamentos e comece novos projetos. Fase aberta a viagens e planos de desenvolvimento.

Libra (23/09 - 22/10)

O dia vai lhe exigir paciência. Tenha em mento o que é prioridade. Boa hora, também, para criar bases fortes para o futuro e dar uma virada de vida. Amizades especiais contribuirão com soluções. Cuide da saúde e do corpo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Esta é uma fase positiva para alinhar a vida social e profissional. O amor pode lhe inspirar passos maiores na carreira. Bom momento para encerrar o passado e elevar seus padrões.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Assuntos do coração ganharão novo entendimento e perspectivas mais amplas. Paixão em alta! Derrube barreiras. Talvez você mude a maneira de pensar e assuma uma missão especial.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana trará organização e cotidiano mais agradável. Rotina exigente e comunicações aceleradas anunciam uma semana agitada e produtiva. Resolva pendências da casa e da família.

Aquário (21/01 - 19/02)

É hora de fortalecer bases materiais e afetivas. A vida social será agitada por muitos convites e trocas carinhosas. Planeje uma viagem com antecedência. Conte com poder de negociação.

Peixes (20/02 - 20/03)

A semana favorecerá mudanças e novos começos.. Bom momento para romper barreiras de comunicação nos relacionamentos. Resolva assuntos comerciais com maior facilidade.Sintonia com a família e planos de longo prazo com o par servirão de suporte para você finalizar um ciclo e iniciar outro.