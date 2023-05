Signo 07/05: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (07/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Preparado para o sucesso, o signo deve tomar cuidado com a arrogância. Os astros estarão a seu favor, mas discrição é importante. É hora de amadurecer e pensar em constituir família.

Touro (21/04 - 20/05)

O signo deve estimular a espiritualidade e praticar boas ações. Dias de abundância e estabilidade emocional se aproximam, mas o excesso de confiança deve ser evitado. Uma viagem com amigos pode renovar as energias.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Cuidado com a busca pela aceitação e reconhecimento dos outros. Cuidado com a vida amorosa. Dia será de diversão e conquista amorosa.

Câncer (21/06 - 22/07)

Hora de buscar a serenidade e equilíbrio para a mente. Equilibrar ambição e vida amorosa. Encha-se de amor próprio e alguém compatível virá. Casais devem construir e não destruir.

Leão (23/07 - 22/08)

Líder na tomada de decisões, o signo deve agir em benefício próprio e estimular a sorte. Dias de boas surpresas econômicas e pagamento de dívidas. Cuidado com fofocas sobre o trabalho.

Virgem (23/08 - 22/09)

Busca pela perfeição deve ser equilibrada com a felicidade e amor. Aceite o que vier, relaxe e medite. Finalmente o amor estável chegará. Cuide da saúde.

Libra (23/09 - 22/10)

Hora de conquistar o reconhecimento dos outros e ter um parceiro estável. Respostas certas para perguntas e conselhos. Cuidado com a saúde. Um amor procurará um relacionamento estável.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Grande pensador, o signo deve tomar cuidado com a teimosia e a ambição excessiva de poder. Desenvolva a vida e busque equilíbrio mental.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dia de resolver pendências, evite procurar problemas. Seja mais humilde e cuide da saúde. Possibilidade de morar em outro lugar e encontrar um amor de Gêmeos ou Câncer.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você é forte e sempre busca a vitória, ajuda os outros e é decisivo. Viaje para visitar alguém e foque nos estudos para ter um bom futuro. No amor, fim de semana apaixonado com a pessoa amada.

Aquário (21/01 - 19/02)

Autêntico e carismático, enfrentará fofocas e inveja. Defenda o amor e seus ideais, convites para viagens com parceiro. Cuide do sono e confie na intuição para ajudar amigo em conselhos amorosos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Fortaleça a autoestima e acredite no próprio potencial. Corte relacionamentos tóxicos, viaje e receba surpresa, amor compatível surgirá.