Signo 07/03: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (07/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Foque sua atenção, ariano. O dia está repleto de atividades, mas não se esforce demasiadamente.

Touro (21/04 - 20/05)

Deixe sua criatividade fluir, taurino. Não se preocupe com o que os outros falam, seja simples e autoconfiante.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Proteja-se, geminiano. Fique atento aos seus sentimentos, evitando se desgastar em excesso.

Câncer (21/06 - 22/07)

Comunique-se de forma inteligente, canceriano. Preste mais atenção nas palavras que escolhe, tendo em mente a sensibilidade necessária.

Leão (23/07 - 22/08)

Dê atenção ao que é importante, leonino. Utilize seus recursos de forma produtiva e lucrativa.

Virgem (23/08 - 22/09)

Cuidado consigo mesmo e com suas necessidades emocionais, virginiano. Troque ideias com pessoas, mantendo seu equilíbrio interno.

Libra (23/09 - 22/10)

Preserve sua energia e espiritualidade, libriano. Foque na calma mental e na saúde emocional.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Planeje a longo prazo, escorpiano. Mas não deixe de viver o presente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Seja você mesmo e procure lugares que valorizem suas conquistas, sagitariano. Mas cuidado para não se tornar muito rígido.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Invista em conhecimento e evite opinar sem embasamento, capricorniano. Posicione-se de forma fundamentada.

Aquário (21/01 - 19/02)

Entenda que a vida é cíclica, aquariano. É hora de virar a página e manter apenas o que importa.

Peixes (20/02 - 20/03)

Atente-se ao equilíbrio e às parcerias, pisciano. Tome decisões responsáveis e considere seus aliados.