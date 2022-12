Signo 06/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (06/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Semana sob influência de lua cheia vem mostrar aos arianos a capacidade de superar. Reveja os seus limites e o que pode estar lhe esgotando. Além disso é preciso ter mais cuidado com a forma que você fala com os outros. De qualquer forma, prefira o silêncio.

Touro (21/04 - 20/05)

Tenha em mente o que você quer para o futuro. Os próximos dias serão oportunos para escolhas e união. Mas atenção! É necessário ficar atento aos prazos. Não perca o foco.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A semana será de revisão. Em dias de lua cheia, é necessário ter mais atanção quanto as necessidades e o que você dá prioridade. Aproveite os momentos de energia e conexão. Olhe mais pra você.

Câncer (21/06 - 22/07)

Emoção continua em alta! Não deixe de lado os seus sentimentos. Só cuidado para não exagerar. Não descuideda saúde, do bem-estar, durma bem e tenha mais zelo ao que você sente.

Leão (23/07 - 22/08)

Preste atenção nos sonhos e intuição. Eles lhe garantem vários exclarecimentos. Espere por dias mais puxados nas próximas semanas e prefira analizar o queprecisa ser feito já para 2023. Fuja de fofocas e conversas cruzadas.

Virgem (23/08 - 22/09)

É hora de pensar no longo prazo. Ótimasemana para confraternizações e eventos sociais. Não tema colocar a sua opinião em uma roda de conversa. Olhe com mais autoconfiança, mas não perca o discernimento para quem você dá ouvidos.

Libra (23/09 - 22/10)

Tire um tempinho a mais para avaliar seus planos. No amor, esteja aberto a relacionamentos e encontros divertidos à dois. A dica pe entender antes de julgar e saber dar espaço quando as visões e pontos de vista são diferentes das suas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

O dia lhe trará bons contatos para parcerias, além de paz, proteção e calmaria. Use a intuição de maneira inteligente. O céu pede mais equilíbrio. É fundamental que você saiba o que pode ou não compartilhar com as pessoas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Em semana de lua cheia, prefira se abster. Fale o necessário, mas tenha cuidado para não ser demasiadamente direto, sagitariano. A semana também será de positividade no ramo profissional, desde que você direcione e compartilhe as atividades.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Faça tudo de maneira planejada, sem ceder à ansiedade ou ao perfeccionismo.Reserve mais tempo para a família.Em discussões, não tome partido de nenhuma situação.

Aquário (21/01 - 19/02)

Você está mais calma(o) e positiva(o) sobre os caminhos que deve seguir. Bom dia para tirar do papel as metas trilhadas. Acredite e deixe fluir o que de melhor o universo reserva.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você vive uma fase na vida que não aceita menos do que merece. É hora de dar um passo maior ao seu sonho e buscar novos rumos profissionais. Colha amor e prosperidade. Ouça mais os desejos que invadem o seu interior.