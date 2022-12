Signo 05/12: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (05/12) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Você poderá iniciar empreendimento ambicioso e lucrativo. Espere por momentos de abundância. Mudanças nas relações de trabalho e novas conexões anunciam sucesso e projeção.

Touro (21/04 - 20/05)

Inicie um novo projeto e assuma um maior poder. A mudança no papel profissional esperada poderá se concretizar. Firme novos relacionamentos. Elimine velhas angústias com posicionamentos claros.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Paixão, criatividade, conquistas pessoais e fertilidade marcarão o dia. Não é hora para medos ou reforços de traumas. Aposte no novo. Mude padrões de relação e aprofunde vínculos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Desenvolva novo projeto e fortaleça sua identidade nas próximas quatro semanas. Bom período para se destacar e conquistar novos espaços. Você terá ótimo desempenho em apresentação de ideias, entrevistas e reuniões de trabalho.

Leão (23/07 - 22/08)

Aproveite as próximas quatro semanas para ampliar relações, participar de discussões relevantes e expor opiniões. Assuma seu poder e brilhe! Família com apoio mútuo.

Virgem (23/08 - 22/09)

As próximas quatro semanas favorecerão renovações na casa e soluções de pendências do passado. Resolva assuntos jurídicos com mais agilidade.Inicie um curso, esclareça dúvidas e amplie as comunicações

Libra (23/09 - 22/10)

A lua nova intensificará relações sociais e amizades. Bom momento para participar de discussões relevantes e expor opiniões. Assuma seu poder e brilhe! Família com apoio mútuo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os dias serão positivos para elaborar contratos, renegociar salário ou mudar de trabalho. Espere realização pessoal e profissional ficarão iluminados.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Despesas também poderão aumentar. Controle o orçamento e firme bons acordos comerciais. Momento oportuno para sintonia com a espiritualidade e transformar velhos padrões emocionais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Espere por conquistas na área financeira. Bom momento para renove o visual e investir nas relações sociais.

Aquário (21/01 - 19/02)

Semana de decisões importantes e de mais exposição. Fique de olho nas oportunidades. Proposta de trabalho aumentará os rendimentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Bom dia para fortalecer interiormente, expandir a consciência. Autoconfiança e poder destacarão seu brilhantismo.